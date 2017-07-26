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Тренер сборной России по лыжным гонкам проверил спортивные трассы на Сахалине

Тренер сборной России по лыжным гонкам проверил спортивные трассы на Сахалине

Команда приедет в островной регион перед Олимпиадой в Сеуле

В островной регион с однодневным визитом прибыл старший тренер женского состава сборной России по лыжным гонкам Данил Акимов. Основная цель его пребывания в Южно-Сахалинске – осмотр спортивной инфраструктуры региональной столицы, как место итоговых тренировок перед Олимпиадой в Пхёньчхане в 2018 году, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона. 

- Мы планируем прилететь на Сахалин 27 января, и пробыть здесь до 6 февраля, если, конечно, не будет никаких изменений. И затем отсюда прямым рейсом отправимся уже в Сеул. Хорошо, что лететь недолго и один часовой пояс, потому что часовая акклиматизация – это самое сложное, - отметил Данил Акимов. – Сахалин замечательное место, очень схож климат с Кореей. Хороший перепад высот, трассы все длинные, оказывается, они у вас все утверждены международным стандартом, что нам еще больше упрощает жизнь. Плюс природа, сопки, длинные трассы на перевал, также хороша инфраструктура – лыжная база, гостиницы.

Как рассказал тренер российской сборной, он не ожидал такого размаха лыжной инфраструктуры.

- Думал здесь все будет попроще и поменьше, а у вас уже размах солидный. Сахалин абсолютно точно подходит для подготовки национальной сборной перед Олимпиадой, - сказал тренер.

Сейчас сборная команда страны находится на каникулах, но уже через неделю вновь приступит к тренировкам. На первый снег спортсмены отправятся уже в сентябре – в Санкт-Петербурге недавно построили лыжную трубу с искусственным снегом. На натуральном снежном покрове лыжники проведут свои тренировки в конце октября в Швеции.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:37 +2
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Сахалинская областьЮжно-Сахалинск
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Комментарии
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 10:58
Главное чтобы снег выпал к 26 января)))
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+1
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 11:16
Ждём - с.
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