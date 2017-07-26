Житель Долинска пытался передать в колонию наркотики

on.od.ua

За это он сам лишится свободы на 4,5 года

Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя Долинска. Мужчина признан виновным в покушении на пособничество в незаконном приобретении наркотического средства без цели сбыта в крупном размере, не доведенное до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области, суд установил, что 27 ноября 2016 года к осужденному обратился его знакомый, отбывающий наказание в исправительном учреждении. Заключенный попросил помочь приобрести для него наркотики. Подсудимый согласился и в этот же день в Луговом забрал наркотическое средство у неустановленного лица и направился к исправительному учреждению, но его задержали сотрудники правоохранительных органов.

В судебном заседании осужденный свою вину признал.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, принимая во внимание полное признание вины, отменил условное осуждение и назначил окончательное наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.