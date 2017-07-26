новости
новости
Регистрация
Житель Долинска пытался передать в колонию наркотики
on.od.ua

Житель Долинска пытался передать в колонию наркотики

За это он сам лишится свободы на 4,5 года

Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя Долинска. Мужчина признан виновным в покушении на пособничество в незаконном приобретении наркотического средства без цели сбыта  в крупном размере, не доведенное до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области, суд установил, что  27 ноября 2016 года к осужденному обратился его знакомый, отбывающий наказание в исправительном учреждении. Заключенный попросил помочь приобрести для него наркотики. Подсудимый согласился и  в этот же день в Луговом забрал наркотическое средство у неустановленного лица и направился к исправительному учреждению, но его задержали  сотрудники правоохранительных органов.

В судебном заседании осужденный свою вину признал.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя,  принимая во внимание полное признание вины, отменил условное осуждение и назначил окончательное наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:27 +2
Другие статьи по темам
Прочее
наркотикипрокуратура
Популярное на ASTV
Восемнадцатилетнюю сахалинку нашли мертвой на даче
Восемнадцатилетнюю сахалинку нашли мертвой на даче
Микроавтобус сбил ребенка в одном из дворов Южно-Сахалинска
Микроавтобус сбил ребенка в одном из дворов Южно-Сахалинска
Сахалинский следком просит помощи в розыске педофила
Сахалинский следком просит помощи в розыске педофила
Трое детей пострадали в ДТП на трассе Южно-Сахалинск-Корсаков
Трое детей пострадали в ДТП на трассе Южно-Сахалинск-Корсаков

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Тренер сборной России по лыжным гонкам проверил спортивные трассы на Сахалине
Тренер сборной России по лыжным гонкам проверил спортивные трассы на Сахалине
Что изменилось в жизни Россиян с 1 августа
Что изменилось в жизни Россиян с 1 августа
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru