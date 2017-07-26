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Сахалинские изобретатели представят свои лучшие проекты на Восточном экономическом форуме
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Сахалинские изобретатели представят свои лучшие проекты на Восточном экономическом форуме

Конференция пройдет 6 и 7 сентября во Владивостоке

Сахалинская область представит свои лучшие инновационные проекты на Восточном экономическом форуме. Они будут демонстрироваться в павильоне островного региона в ходе мероприятия, которое состоится в сентябре на острове Русском во Владивостоке, сообщает пресс-служба правительства островного региона. 

Это четыре проекта от сахалинских разработчиков: «Электроразрядное оборудование для рециклинга железобетонных изделий», «Разработка многофункционального программного обеспечения для обработки инструментальных данных наземного микросейсмического мониторинга гидроразрыва пласта», «Беспилотные авиационные системы для работы в море, прибрежной зоне и Арктике», а также «Информационная система для мониторинга побережья». Их авторы смогут продемонстрировать на форуме свой продукт, привлечь внимание потенциальных инвесторов, наладить отношения с российскими и зарубежными предприятиями – будущими потребителями инновационных решений.

Проекты были отобраны в результате тренинга по разработке бизнес-моделей, организованного правительством Сахалинской области совместно с дальневосточным отделением Фонда «Сколково». Образовательная программа заинтересовала более 30 предпринимателей, изобретателей, ученых. Самый молодой из участников тренинга недавно получил диплом о высшем образовании, старший - разменял седьмой десяток. Первоначально разработчики представили 22 проекта. Команда экспертов изучила степень их готовности к выходу на рынок, детально проанализировала риски, сильные и слабые стороны бизнес-моделей, и выбрала наиболее перспективные.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:07 +1
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