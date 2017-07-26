Спортсмены-инвалиды начали подготовку к «Сахалинскому триатлону»

Спортсмены-легкоатлеты с ограниченными физическими возможностями начали подготовку к «Сахалинскому триатлону». В этом году они впервые станут его участниками. Андрей Семикрас, Денис Мусин, Михаил Черемисин и Михаил Тутенько тренируются под руководством Людмилы Видяевой.

- Пока что на открытой воде тренировался только Андрей Семикрас. Смотрим по состоянию здоровья, по температуре воды, - рассказывает Людмила Александровна. - Мальчишки мои в прошлом году были зрителями на триатлоне. Еще тогда у них загорелась мысль об участии. Я поддержала их. Теперь мы тренируемся.

Напомним, 13 августа в островном регионе состоится второй «Сахалинский триатлон». Участником этого яркого события может стать любой желающий старше 18 лет. Для слабого пола организаторы подготовили две дистанции: супер-спринт и марафон. Спринт состоит из заплыва на 300 метров, велогонки на 8 километров и кросса на 2 километра.

Женский марафон идентичен мужскому спринту. Сюда включены заплыв на 750 метров, велогонка на 20 километров и кросс на 5 километров.

Кроме того, для мужчин подготовлена олимпийская дистанция: заплыв на 1,5 километра + велогонка на 40 километров + кросс на 10 километров.

Самых выносливых триатлонистов ждет супермарафон. Он включает в себя заплыв на 1,5 километра, велогонку на 42 километра и кросс на 21 километр. У спортсменов с ограниченными физическими возможностями будет своя дистанция.

В настоящий момент все желающие могут предварительно подать заявку на участие в «Сахалинском триатлоне». За неделю до старта состоится официальная регистрация, где участники должны предъявить документы – страховой полис, медицинскую справку.

Участники должны помнить, что весь инвентарь (велосипед, экипировка, а главное шлем) должен быть своим. Без него спортсмены не будут допущены к старту, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.