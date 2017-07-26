новости
новости
Регистрация
Спортсмены-инвалиды начали подготовку к «Сахалинскому триатлону»

Спортсмены-инвалиды начали подготовку к «Сахалинскому триатлону»

Соревнования запланированы на 13 августа

Спортсмены-легкоатлеты с ограниченными физическими возможностями начали подготовку к «Сахалинскому триатлону». В этом году они впервые станут его участниками. Андрей Семикрас, Денис Мусин, Михаил Черемисин и Михаил Тутенько тренируются под руководством Людмилы Видяевой.

- Пока что на открытой воде тренировался только Андрей Семикрас. Смотрим по состоянию здоровья, по температуре воды, - рассказывает Людмила Александровна. - Мальчишки мои в прошлом году были зрителями на триатлоне. Еще тогда у них загорелась мысль об участии. Я поддержала их. Теперь мы тренируемся.

Напомним, 13 августа в островном регионе состоится второй «Сахалинский триатлон». Участником этого яркого события может стать любой желающий старше 18 лет. Для слабого пола организаторы подготовили две дистанции: супер-спринт и марафон. Спринт состоит из заплыва на 300 метров, велогонки на 8 километров и кросса на 2 километра.

Женский марафон идентичен мужскому спринту. Сюда включены заплыв на 750 метров, велогонка на 20 километров и кросс на 5 километров.

Кроме того, для мужчин подготовлена олимпийская дистанция: заплыв на 1,5 километра + велогонка на 40 километров + кросс на 10 километров. 

Самых выносливых триатлонистов ждет супермарафон. Он включает в себя заплыв на 1,5 километра, велогонку на 42 километра и кросс на 21 километр. У спортсменов с ограниченными физическими возможностями будет своя дистанция.

В настоящий момент все желающие могут предварительно подать заявку на участие в «Сахалинском триатлоне». За неделю до старта состоится официальная регистрация, где участники должны предъявить документы – страховой полис, медицинскую справку.

Участники должны помнить, что весь инвентарь (велосипед, экипировка, а главное шлем) должен быть своим. Без него спортсмены не будут допущены к старту, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:18 +2
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьЮжно-Сахалинск
Прочее
триатлон"Сахалинский триатлон"инвалидытренировка
Популярное на ASTV
Восемнадцатилетнюю сахалинку нашли мертвой на даче
Восемнадцатилетнюю сахалинку нашли мертвой на даче
Сахалинский следком просит помощи в розыске педофила
Сахалинский следком просит помощи в розыске педофила
Трое детей пострадали в ДТП на трассе Южно-Сахалинск-Корсаков
Трое детей пострадали в ДТП на трассе Южно-Сахалинск-Корсаков
Бойцовская собака напала на ребенка в Корсакове
Бойцовская собака напала на ребенка в Корсакове

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
В Татарском проливе на севере Сахалина спасли рыбака
В Татарском проливе на севере Сахалина спасли рыбака
В Долинском районе пропал житель Южно-Сахалинска
В Долинском районе пропал житель Южно-Сахалинска
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru