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В Татарском проливе на севере Сахалина спасли рыбака
rospriroda.ru

В Татарском проливе на севере Сахалина спасли рыбака

Мужчина потерялся на лодке

Сегодня ночью, 2 августа рыбак на лодке отправился из района острова Байдуково на севере Амурского лимана для осмотра неводов рыбучастка № 33,

Как стало известно astv.ru, мужчина потерялся, шел на свет огней судов, находящихся на промысле в том районе. В 02:20 по сахалинскому времени в Татарском проливе на севере Сахалина экипаж РМС “Амурское” обнаружил лодку с человеком на борту. Рыбака подняли на борт. 

Мужчину подняли на борт. Куда доставят спасенного - уточняется.  

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 12:29 +3
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Татарский проливАмурский лиман
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Комментарии
KsuKsu
Написано сегодня, в 12:33
Счастливчик
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+1
etnika
Написано сегодня, в 12:38
какая опасная профессия! а казалось бы....
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+1
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