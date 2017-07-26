rospriroda.ru
В Татарском проливе на севере Сахалина спасли рыбака
Мужчина потерялся на лодке
Сегодня ночью, 2 августа рыбак на лодке отправился из района острова Байдуково на севере Амурского лимана для осмотра неводов рыбучастка № 33,
Как стало известно astv.ru, мужчина потерялся, шел на свет огней судов, находящихся на промысле в том районе. В 02:20 по сахалинскому времени в Татарском проливе на севере Сахалина экипаж РМС “Амурское” обнаружил лодку с человеком на борту. Рыбака подняли на борт.
Мужчину подняли на борт. Куда доставят спасенного - уточняется.
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Событие
Комментарии
KsuKsu
Написано сегодня, в 12:33
Счастливчик
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etnika
Написано сегодня, в 12:38
какая опасная профессия! а казалось бы....
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