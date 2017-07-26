В Татарском проливе на севере Сахалина спасли рыбака

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Сегодня ночью, 2 августа рыбак на лодке отправился из района острова Байдуково на севере Амурского лимана для осмотра неводов рыбучастка № 33,

Как стало известно astv.ru, мужчина потерялся, шел на свет огней судов, находящихся на промысле в том районе. В 02:20 по сахалинскому времени в Татарском проливе на севере Сахалина экипаж РМС “Амурское” обнаружил лодку с человеком на борту. Рыбака подняли на борт.

Мужчину подняли на борт. Куда доставят спасенного - уточняется.