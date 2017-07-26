В Долинском районе пропал житель Южно-Сахалинска

Полиция и родственники разыскивают 40-летнего жителя Южно-Сахалинска Дмитрия Анатольевича Иванушкина.

27 июля мужчина по работе поехал отвозить товар в с. Сокол Долинского района и не вернулся. Позже его автомобиль обнаружили на обочине в Соколе. Документы и товар были на месте, но самого Дмитрия найти не удалось.

Приметы: рост 180-185 см, крупного телосложения, смуглый, темно-русые волосы, голубые глаза.

Вероятно был одет в спортивные штаны и футболку.

Особые приметы: через всю левую щеку от глаза - шрам, на левой лопатке наколка в виде мишени.

Всех, кто знает о том, где находится Дмитрий Иванушкин, просят позвонить по тел: 789-648, 789-405, 789-421, WhatsApp 89621206698