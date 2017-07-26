новости
новости
Регистрация
"Сахалин" вылетел из Кубка России

"Сахалин" вылетел из Кубка России

Островные футболисты уступили "Смене" на выезде

Матч 1/64 финала Кубка России между "Сменой" и "Сахалином" завершился победой хозяев поля с минимальным счетом. В начале игры гости владели преимуществом. В первые 15 минут этой встречи мяч должен был дважды побывать в воротах комсомольчан. В обеих случаях сплоховали защитники. Но сначала, обокравший игрока обороны Федор Первушин, угодил в штангу, а спустя еще три минуты один из форвардов островной команды с семи метров пробил выше ворот. 

Как сообщает пресс-служба ПСК "Сахалин", второй тайм хозяева играли вторым номером, отдав инициативу гостям почти полностью. Они пытались поймать их на контратаке. И на 63 минуте им удалось заработать пенальти, который реализовал Юрченко, 1:0.

"Сахалин" продолжил осаждать ворота соперников. Под занавес матча Александр Гаглоев угодил в перекладину. Правда, в этом эпизоде лайнсмен усмотрел офсайд. А в уже компенсированное время Вадим Масляк хлестко пробил из-за пределов штрафной. Нескольких сантиметров ему не хватило, чтобы перевести матч в овертайм. В итоге хозяева победили, 1:0, и вышли в 1/32 финала, где встретятся с "Лучом-Энергией" из Владивостока.

Стоит отметить, что в этой встрече островная команда играла с одним голкипером и всего с четырьмя заменами. Максим Счастливцев пропускал кубковый матч из-за дисквалификации, полученной в прошлом сезоне. Александр Антипенко залечивает старую травму. Игрок уже практически восстановился, но тренеский штаб поберег его перед ответственными матчами в первенстве страны. Ну а Евгений Евстигнеев пока также восстанавливает кондиции, поэтому в этой игре его выпустили на замену лишь во втором тайме.

Напомним, что следующий матч "Сахалин" проведет в Южно-Сахалинске 6 августа. В первом матче первенства России в зоне "Восток" подопечные Дмитрия Емельянова примут победителя прошлого розыгрыша "Читу".

Кубок России, 1/64 финала
Смена (Комсомольск-на-Амуре) - Сахалин (Южно-Сахалинск) 1:0 (0:0)
Гол: Юрченко 63 (п)

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:14 +2
Другие статьи по темам
Прочее
футбол
Популярное на ASTV
Восемнадцатилетнюю сахалинку нашли мертвой на даче
Восемнадцатилетнюю сахалинку нашли мертвой на даче
Микроавтобус сбил ребенка в одном из дворов Южно-Сахалинска
Микроавтобус сбил ребенка в одном из дворов Южно-Сахалинска
Сахалинский следком просит помощи в розыске педофила
Сахалинский следком просит помощи в розыске педофила
Трое детей пострадали в ДТП на трассе Южно-Сахалинск-Корсаков
Трое детей пострадали в ДТП на трассе Южно-Сахалинск-Корсаков

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 09:24
Написано: "Но сначала, обокравший игрока обороны Федор Первушин, угодил в штангу,"

Это реклама, чтоб все знали: кто , есть кто???
Ответить
+1
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 10:04
MARBLE,
сплоховали защитники
Ответить
+1
Online
Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 11:10
MARBLE,
Это обычное пояснение опасных моментов.
Ответить
0
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 11:19
Товарищ Сергей,
слово "обыгравшего" понимаю, а вот обокравшего кого-либо к ответственности могут привлечь.....
Ответить
0
Online
Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 11:11
Пендаль левый!
Такой не дают даже в 4 дивизионе.
Смене тупо повезло.
Ответить
0
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 11:15
Жалко, что так быстро. А то мы привыкли к хорошему. Ждём следующего года. Болеем за Сахалин.
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Универсал врезался в столб в Луговом
Универсал врезался в столб в Луговом
Доплата к пенсиям бывшим угольщикам Сахалина изменилась
Доплата к пенсиям бывшим угольщикам Сахалина изменилась
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru