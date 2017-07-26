"Сахалин" вылетел из Кубка России
Островные футболисты уступили "Смене" на выезде
Матч 1/64 финала Кубка России между "Сменой" и "Сахалином" завершился победой хозяев поля с минимальным счетом. В начале игры гости владели преимуществом. В первые 15 минут этой встречи мяч должен был дважды побывать в воротах комсомольчан. В обеих случаях сплоховали защитники. Но сначала, обокравший игрока обороны Федор Первушин, угодил в штангу, а спустя еще три минуты один из форвардов островной команды с семи метров пробил выше ворот.
Как сообщает пресс-служба ПСК "Сахалин", второй тайм хозяева играли вторым номером, отдав инициативу гостям почти полностью. Они пытались поймать их на контратаке. И на 63 минуте им удалось заработать пенальти, который реализовал Юрченко, 1:0.
"Сахалин" продолжил осаждать ворота соперников. Под занавес матча Александр Гаглоев угодил в перекладину. Правда, в этом эпизоде лайнсмен усмотрел офсайд. А в уже компенсированное время Вадим Масляк хлестко пробил из-за пределов штрафной. Нескольких сантиметров ему не хватило, чтобы перевести матч в овертайм. В итоге хозяева победили, 1:0, и вышли в 1/32 финала, где встретятся с "Лучом-Энергией" из Владивостока.
Стоит отметить, что в этой встрече островная команда играла с одним голкипером и всего с четырьмя заменами. Максим Счастливцев пропускал кубковый матч из-за дисквалификации, полученной в прошлом сезоне. Александр Антипенко залечивает старую травму. Игрок уже практически восстановился, но тренеский штаб поберег его перед ответственными матчами в первенстве страны. Ну а Евгений Евстигнеев пока также восстанавливает кондиции, поэтому в этой игре его выпустили на замену лишь во втором тайме.
Напомним, что следующий матч "Сахалин" проведет в Южно-Сахалинске 6 августа. В первом матче первенства России в зоне "Восток" подопечные Дмитрия Емельянова примут победителя прошлого розыгрыша "Читу".
Кубок России, 1/64 финала
Смена (Комсомольск-на-Амуре) - Сахалин (Южно-Сахалинск) 1:0 (0:0)
Гол: Юрченко 63 (п)
Это реклама, чтоб все знали: кто , есть кто???
Это обычное пояснение опасных моментов.
Такой не дают даже в 4 дивизионе.
Смене тупо повезло.