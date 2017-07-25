Юные сахалинские футболисты примут участие в зональном турнире Кубка РФС

В Комсомольске-на-Амуре на поле стадиона «Металлург» выйдут три команды

С 1 по 3 августа в Комсомольске-на-Амуре пройдет зональный турнир («Дальний Восток») Кубка РФС среди команд ФНЛ и ПФЛ. Победителя определят участники старшей возрастной группы (2000 г.р.).

Как сообщает Дальневосточный футбольный союз, число претендентов, которые будут оспаривать путёвку на всероссийский финал, невелико. В «городе юности» на поле стадиона «Металлург» выйдут три команды. Это местная «Смена», «Луч-Энергия» (Владивосток) и ОГАУ «ФК «Сахалин».

Расписание матчей:

1 августа. 12:00. «Смена» - «Луч-Энергия».

2 августа. 11:00. ОГАУ «ФК «Сахалин» - «Луч-Энергия».

3 августа. 11:00. ОГАУ «ФК «Сахалин» - «Смена».

Напомним, что в 2016 году победителем дальневосточного турнира в этой возрастной группе был «Луч-Энергия».