Морской лев возвращается на логотип хоккеистов "Сахалина"

В новый розыгрыш Кубка АХЛ хоккейная команда "Сахалин" войдет с новой эмблемой. На джерси спортсменов будет размещен логотип с изображением морского льва, перекусывающего клюшку, сообщает пресс-служба островного спортивного клуба.

Этот символ Сахалинской области на форме островитян был впервые представлен в дебютном сезоне самого восточного клуба страны в Азиатской хоккейной лиге. В этом году было принято решение вернуться к истокам, подчеркивающим агрессивный характер хоккейной команды.

Помимо изображения хищника на игровой форме спортсменов останется логотип в форме щита, говорящий о принадлежности команды к системе профессионального спортивного клуба "Сахалин".