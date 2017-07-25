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Морской лев возвращается на логотип хоккеистов "Сахалина"

Морской лев возвращается на логотип хоккеистов "Сахалина"

Под новой символикой островная команда выступит в новом сезоне

В новый розыгрыш Кубка АХЛ хоккейная команда "Сахалин" войдет с новой эмблемой. На джерси спортсменов будет размещен логотип с изображением морского льва, перекусывающего клюшку, сообщает пресс-служба островного спортивного клуба. 

Этот символ Сахалинской области на форме островитян был впервые представлен в дебютном сезоне самого восточного клуба страны в Азиатской хоккейной лиге. В этом году было принято решение вернуться к истокам, подчеркивающим агрессивный характер хоккейной команды.

Помимо изображения хищника на игровой форме спортсменов останется логотип в форме щита, говорящий о принадлежности команды к системе профессионального спортивного клуба "Сахалин".

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:24 +3
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