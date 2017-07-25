фото очевидцев
Mazda врезалась в столб в Южно-Сахалинске
Авария произошла на улице Пуркаева
ДТП произошло сегодня, 31 июля в Южно-Сахалинске на улице Пуркаева между улицей Ленина и проспектом Мира.
По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda, двигаясь с запада на восток, не справился с управлением и врезался в столб. Очевидцы предполагают, что нетрезвый водитель уснул за рулем. Автомобилист серьезных травм не получил.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
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3 Mazda врезалась в фонарный столб в Южно-Сахалинске
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А другой версии у них нет?????????????
если плохо не стало за рулём,то версия тут одна...потому что находится авто на встречном пути...там не реально НЕсправиться с управлением..есть знаки ограничения скорости,если я не ошибаюсь...так что выводы тут очень даже очевидны...
Понятно, что о других они не думают. В своё время и я такой же была, только у меня обошлось без таких ситуаций. Сейчас я так уже никогда не сделаю. Повзрослела. И шишек набила") Да и машина дорогА. И правА.