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Mazda врезалась в столб в Южно-Сахалинске
фото очевидцев

Mazda врезалась в столб в Южно-Сахалинске

Авария произошла на улице Пуркаева

ДТП произошло сегодня, 31 июля в Южно-Сахалинске на улице Пуркаева между улицей Ленина и проспектом Мира.

По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda, двигаясь с запада на восток, не справился с управлением и врезался в столб.  Очевидцы предполагают, что нетрезвый водитель уснул за рулем. Автомобилист серьезных травм не получил.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

 

Галерея
Mazda врезалась в фонарный столб в Южно-Сахалинске, Фото: 1
Mazda врезалась в фонарный столб в Южно-Сахалинске, Фото: 2
Mazda врезалась в фонарный столб в Южно-Сахалинске, Фото: 3
Mazda врезалась в фонарный столб в Южно-Сахалинске
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 08:57 +4
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Комментарии
sahalin
Написано сегодня, в 09:11
Чётко по центру)))
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+4
ZLOI275
Написано сегодня, в 09:39
sahalin, Снайпер однако
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+4
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 09:14
Хорошо не сбил никого...
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+6
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 09:15
Очередной синяк...
хорошо, никого не зацепил, а ведь там пешеходный переход
... Порой после выходных начинают закрадывается те же мысли, что озвучивают другие пользователи, про "напьетесь и поперебьетесь"
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+9
MARBLE
Написано сегодня, в 09:24
Ну, прям, с утра пораньше водитель, по словам очевидцам "не трезвый".
А другой версии у них нет?????????????
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+3
Товарищ Сергей
Написано сегодня, в 10:34
MARBLE,
если плохо не стало за рулём,то версия тут одна...потому что находится авто на встречном пути...там не реально НЕсправиться с управлением..есть знаки ограничения скорости,если я не ошибаюсь...так что выводы тут очень даже очевидны...
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+5
Online
AX9566 Online
Написано сегодня, в 09:36
Ну нету, нету фонарных столбов, есть мачты городского освещения
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+1
ZLOI275
Написано сегодня, в 09:56
AX9566, Мачты ент на кораблях
А у нас столбы
пьяные по дорогам шляются
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+5
ZLOI275
Написано сегодня, в 09:37 Отредактированно сегодня, в 09:38
Со знакомым разговаривал по тлф. В 6 утра сработал будильник.
И вобще что на вы водителя, а может это пьяный столб по дороге шлялся. А когда мазду поймал испугался и встал на место
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+3
ZLOI275
Написано сегодня, в 09:57
Сори за неправильно составленный текст не до конца проснутый
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+2
КисМа")
Написано сегодня, в 10:49
И не жалко ведь по синьке убивать свои тачки...
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+3
Elizabeth
Написано сегодня, в 11:25
КисМа"), КисМа"), Ладно бы они убивали только свои тачки,меньше дибилов бы было на дорогах,но они еще иногда губят и калечат совсем неповинных людей! Да и родственников своих заставляют страдать!
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+2
КисМа")
Написано сегодня, в 12:03 Отредактированно сегодня, в 12:03
Elizabeth, ну своё-то всегда дороже. Я об этом.
Понятно, что о других они не думают. В своё время и я такой же была, только у меня обошлось без таких ситуаций. Сейчас я так уже никогда не сделаю. Повзрослела. И шишек набила") Да и машина дорогА. И правА.
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+2
nikolayppu
Написано сегодня, в 11:17
Большое спасибо столбам, хоть какая-то возможность уцелеть людям от водителей неадекватов.
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+2
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 11:53
Спасибо тебе столб, ты оказался в нужное время, в нужном месте. Радует что какое то время синяк будет ходить пешком.
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+2
Nektos
Написано сегодня, в 12:45
Веселые видать выходные были у водятла. Пусть теперь еще и за столб заплатит
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+2
Nektos
Написано сегодня, в 12:45
Хорошо, что никого не сбил
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+2
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