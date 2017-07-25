Mazda врезалась в столб в Южно-Сахалинске

фото очевидцев

ДТП произошло сегодня, 31 июля в Южно-Сахалинске на улице Пуркаева между улицей Ленина и проспектом Мира.

По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda, двигаясь с запада на восток, не справился с управлением и врезался в столб. Очевидцы предполагают, что нетрезвый водитель уснул за рулем. Автомобилист серьезных травм не получил.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.