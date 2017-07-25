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Футболисты из Южно-Сахалинска лидируют в борьбе за звание чемпиона области

Футболисты из Южно-Сахалинска лидируют в борьбе за звание чемпиона области

Накануне прошли сразу несколько матчей

Четыре матча прошли в рамках чемпионата Сахалинской области по футболу в минувшие выходные, сообщает пресс-служба областного министерства спорта и молодежной политики. 

В Быкове местный «Шахтер» проиграл ФК «Углегорск». В начале «горняки» набрали неплохой ход - в первом тайме Дмитрий Череватый вывел хозяев поля вперед (1:0). Однако после перерыва Игорь Ушаков оформил «дубль» и принес первую гостевую победу «Углегорску» в 2017 году (2:1).

В Южно-Сахалинске в субботу «СахалинСтройИнвест» принимал ФК «Ноглики». Судьбу матча решил гол, забитый Сергеем Дедовым в первом тайме. Гости, несмотря на все усилия, уже так и не смогли отыграться. Итог – 1:0 в пользу «СахалинСтройИнвеста». Отметим, что игроки команды-победительницы получили семь желтых карточек, а северяне – две желтые и красную.

Программа футбольного уик-энда завершилась матчем в Долинске, где в воскресенье вечером одноименный клуб проиграл ФК «Ноглики» со счетом 2:6.

Положение команд:

  1. «СахалинСтройИнвест» - 20 очков (8 матчей).
  2. «Сахалин-М» - 14 (6).
  3. «Шахтер» - 13 (10).
  4. ФК «Ноглики» - 12 (5).
  5. «Регион-65» - 9 (7).
  6. «Портовик» - 11 (7).
  7. «Сахалин-2000» - 7 (7).
  8. ФК «Углегорск» - 6 (7).
  9. ФК «Поронайск» - 3 (4).
  10. ФК «Долинск» - 3 (7).

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:56 +1
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