Футболисты из Южно-Сахалинска лидируют в борьбе за звание чемпиона области
Накануне прошли сразу несколько матчей
Четыре матча прошли в рамках чемпионата Сахалинской области по футболу в минувшие выходные, сообщает пресс-служба областного министерства спорта и молодежной политики.
В Быкове местный «Шахтер» проиграл ФК «Углегорск». В начале «горняки» набрали неплохой ход - в первом тайме Дмитрий Череватый вывел хозяев поля вперед (1:0). Однако после перерыва Игорь Ушаков оформил «дубль» и принес первую гостевую победу «Углегорску» в 2017 году (2:1).
В Южно-Сахалинске в субботу «СахалинСтройИнвест» принимал ФК «Ноглики». Судьбу матча решил гол, забитый Сергеем Дедовым в первом тайме. Гости, несмотря на все усилия, уже так и не смогли отыграться. Итог – 1:0 в пользу «СахалинСтройИнвеста». Отметим, что игроки команды-победительницы получили семь желтых карточек, а северяне – две желтые и красную.
Программа футбольного уик-энда завершилась матчем в Долинске, где в воскресенье вечером одноименный клуб проиграл ФК «Ноглики» со счетом 2:6.
Положение команд:
- «СахалинСтройИнвест» - 20 очков (8 матчей).
- «Сахалин-М» - 14 (6).
- «Шахтер» - 13 (10).
- ФК «Ноглики» - 12 (5).
- «Регион-65» - 9 (7).
- «Портовик» - 11 (7).
- «Сахалин-2000» - 7 (7).
- ФК «Углегорск» - 6 (7).
- ФК «Поронайск» - 3 (4).
- ФК «Долинск» - 3 (7).