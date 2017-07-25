Футболисты из Южно-Сахалинска лидируют в борьбе за звание чемпиона области

Четыре матча прошли в рамках чемпионата Сахалинской области по футболу в минувшие выходные, сообщает пресс-служба областного министерства спорта и молодежной политики.

В Быкове местный «Шахтер» проиграл ФК «Углегорск». В начале «горняки» набрали неплохой ход - в первом тайме Дмитрий Череватый вывел хозяев поля вперед (1:0). Однако после перерыва Игорь Ушаков оформил «дубль» и принес первую гостевую победу «Углегорску» в 2017 году (2:1).

В Южно-Сахалинске в субботу «СахалинСтройИнвест» принимал ФК «Ноглики». Судьбу матча решил гол, забитый Сергеем Дедовым в первом тайме. Гости, несмотря на все усилия, уже так и не смогли отыграться. Итог – 1:0 в пользу «СахалинСтройИнвеста». Отметим, что игроки команды-победительницы получили семь желтых карточек, а северяне – две желтые и красную.

Программа футбольного уик-энда завершилась матчем в Долинске, где в воскресенье вечером одноименный клуб проиграл ФК «Ноглики» со счетом 2:6.

Положение команд: