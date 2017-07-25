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На ярмарке в Южно-Сахалинске продавали свиную печень с антибиотиком
germeon.ru

На ярмарке в Южно-Сахалинске продавали свиную печень с антибиотиком

Это подтвердили лабораторные исследования

Партия охлажденных субпродуктов из одного из сёл Южно-Сахалинского городского округа не отвечает требованиям о качестве и безопасности. Об это стало известно при проведении лабораторной экспертизы.

Свиные субпродукты местного производства, не отвечающие требованиям законодательства о качестве и безопасности, были обнаружены в ходе пищевого мониторинга, проводимого на территории Сахалинской области Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Так, во время проведения сельскохозяйственной ярмарки в Южно-Сахалинске инспекторы Россельхознадзора отобрали пробы от ряда реализуемой продукции. 

Проведенные Сахалинской межобластной ветеринарной лабораторией испытания показали, что в партии охлажденной свиной печени массой 8 кг, выработанной животноводческим хозяйством из одного из сел Южно-Сахалинского городского округа, было обнаружено превышение допустимого уровня такого антибиотика как бацитрацин.

Результаты исследований незамедлительно внесены в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Доступ к этой системе имеют ветеринарные службы субъектов Российской Федерации, в том числе и Сахалинской области, контролирующие оборот продукции животного происхождения в своих регионах.

Источник: управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:44 +1
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Комментарии
MarySo
Написано сегодня, в 14:49
надо было озвучить "добросовестного" производителя, чтобы покупатели знали в лицо своих героев
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+6
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Rola Online
Написано сегодня, в 14:54
MarySo, тоже считаю, что нужно озвучивать, тем более факт нарушения уже доказан.
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+4
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 14:49
Вот где свинья зарыта.......
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+2
Online
Rola Online
Написано сегодня, в 14:53
MARBLE, так, они не пишут где она "зарыта".
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+1
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 15:01
Rola, В народе зато так говорят....
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+1
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 14:51
2в1, хорошо еще что за антибиотики денег не брали.
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 15:27
А проверяли выборочно? А выбор по какому принципу? А новые свинофермы не проверяли? Просто интересует...
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+2
NIKizBYKW
Написано сегодня, в 15:38
с. Таранай?
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0
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 16:45 Отредактированно сегодня, в 16:47
NIKizBYKW, вряд ли... Они только недавно пожаловались Трутневу на слишком частые проверки, к ним сейчас и подойти побоятся
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