На ярмарке в Южно-Сахалинске продавали свиную печень с антибиотиком

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Партия охлажденных субпродуктов из одного из сёл Южно-Сахалинского городского округа не отвечает требованиям о качестве и безопасности. Об это стало известно при проведении лабораторной экспертизы.

Свиные субпродукты местного производства, не отвечающие требованиям законодательства о качестве и безопасности, были обнаружены в ходе пищевого мониторинга, проводимого на территории Сахалинской области Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Так, во время проведения сельскохозяйственной ярмарки в Южно-Сахалинске инспекторы Россельхознадзора отобрали пробы от ряда реализуемой продукции.

Проведенные Сахалинской межобластной ветеринарной лабораторией испытания показали, что в партии охлажденной свиной печени массой 8 кг, выработанной животноводческим хозяйством из одного из сел Южно-Сахалинского городского округа, было обнаружено превышение допустимого уровня такого антибиотика как бацитрацин.

Результаты исследований незамедлительно внесены в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Доступ к этой системе имеют ветеринарные службы субъектов Российской Федерации, в том числе и Сахалинской области, контролирующие оборот продукции животного происхождения в своих регионах.

Источник: управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области