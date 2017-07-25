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Сахалинец Артем Хуснулгатин стал бронзовым призером этапа Кубка России по шахматам

Сахалинец Артем Хуснулгатин стал бронзовым призером этапа Кубка России по шахматам

Он выступал в турнире для юношей до 13 лет

Во Владивостоке завершился этап юношеского Кубка России по шахматам. Участники турнира «Остров Русский» определили сильнейших в четырех возрастных группах (до 9, 11, 13 и 15 лет). Островной регион на этих состязаниях представляли Артем Хуснулгатин и Георгий Егоров из Южно-Сахалинска, Артем заработал бронзовую медаль, сообщает пресс-служба регионального минспорта.
 
 
Артем выступал в турнире юношей до 13 лет. Его соперниками были 19 шахматистов из Мурманской области и различных регионов Дальнего Востока. Три первые партии сахалинец выиграл. Удался ему и финиш (две победы). А вот в промежутке между стартом и финишем островитянин набрал 1,5 очка из 4 возможных. Тем не менее, вместе с пятью победами это принесло ему 6,5 очков и итоговое третье место.
Георгию Егорову в турнире юношей до 15 лет противостояли 18 соперников. Как и Артем, Георгий хорошо провел старт и финиш (по две победы). А вот в середине турнира все было существенно менее радужно (всего две ничьи в пяти партиях). Итог – 5 очков из 9. Сахалинец оказался в группе шахматистов, разделивших места с седьмого по одиннадцатое. По дополнительным показателям Георгий Егоров занял восьмую строчку итогового протокола.
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:08 0
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