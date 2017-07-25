"Зло" победило "Опыт" в турнире по стритболу на Сахалине

Команда "Зло" побелила в соревнованиях по стритболу. Второй этап областного турнира по стритболу «Kings of the Court» прошел в Южно-Сахалинске. Свое умение бросать точно в цель и плести кружева комбинаций показали властелины колец из семи команд, сообщает пресс-служба сахалинского министерства спорта.

В этот раз свое желание воцариться на стритбольном троне с первых же матчей недвусмысленно продемонстрировали «Зло», «Опыт», «Импульс» и «Black Mamba». Именно они опередили конкурентов на предварительном этапе, составив четверку полуфиналистов.

В первом полуфинале «Зло» восторжествовало над «Black Mambой». В другом «Опыт», ведомый Артемом Прощенко, оказался сильнее «Импульса».

В матче за третье место блистал Вячеслав Грачев. Лидер «Black Mambы» набрал восемь очков. И не его вина, что этого не хватило для бронзы. Игроки «Импульса» на каждый точный бросок Грачева отвечали своим, не давая «Мамбе» уйти в отрыв. А в концовке «импульсивные» более хладнокровно воспользовались своими шансами. Мяч после их бросков летел в корзину, словно наведенный лазерным прицелом. В итоге игра завершилась победой «Импульса» - 14:12.

- В стритболе очень многое играет физическая подготовка, выносливость. Вроде бы, на одно кольцо играешь, но бегаешь больше, чем на большой площадке. Да и динамики здесь гораздо больше, чем в классическом баскетболе, - растолковывал перед финалом премудрости стритбола отец своему сыну, пришедшие посмотреть на праздник точных попаданий.

Все это наглядно продемонстрировали финалисты. В решающем матче было много динамики и еще больше точных бросков. Илья Кретов («Зло») записал в протокол шесть очков. Столько же набрал и «опытный» Артем Прощенко. Остальные стритболисты тоже внесли свой вклад в то, чтобы сделать матч зрелищным. Более весомой оказалась лепта игроков «Зла» Василия Воронича, Игоря Скоробогатова, Сергея Прилепко. Вместе с Ильей Кретовым они праздновали победу – 11:9.

Тройка лидеров: 1. «Зло». 2. «Опыт». 3. «Импульс». А вот «Black Mamba» второй раз подряд заняла самое обидное в спорте четвертое место.

- Ничего, на следующем этапе будем в призерах, - пообещал игрок «Black Mambы» Олег Лаушкин.

Что же, у него и его команды есть время, чтобы подготовиться к третьему этапу турнира, намеченному на 26 августа. А до этого, к слову, состоится еще и Всероссийский турнир «Оранжевый мяч».