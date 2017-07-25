Мастер-класс по шитью традиционной нивхской одежды прошел в селе Чирв-Унвд

Мастерицы планировали научить шить клиньевую женскую шапку и женский халат, но пришлось показать еще и крой мужской шапки, традиционной обуви, мужской рубашки

С 24 июля по 26 июля 2017 года в селе Чир-Унвд, мастерами кружка «Айс тиф» ОМОО «Кыхкых» («Лебедь») проведен мастер-класс по раскрою и пошиву национальной нивхской клиньевой женской шапки и национального нивхского женского халата. Но пришлось по заявкам мастериц из с. Чир-Унвд показать крой и шитье мужской шапки, традиционной обуви, мужской рубашки, швы, применяемые в национальной вышивке, сообщают представители общественной организации "Кых-Кых".

Занятия проводились в помещении клуба «Ойран». Участниками стали 9 детей в возрасте от 6 до 15 лет. И 13 женщин в возрасте от 30 лет до 75 лет.

В первый день пришли дети. Им показали орнаменты, которые они затем порисовали. Для дальнейшей работы сняли с них мерки. Все были заняты делом: кроили детские халатики, шапки. Делали выкройки торбасов, учились вышивать.

Екатерине Шпыревой 14 лет, она приходила каждый день. Ей не хватило буквально немного времени, чтобы закончить свою работу. Помимо этого она попробовала вышивать. Катя приехала к бабушке на отдых из Южно-Сахалинска.

Елена Шкалыгина поучилась и вышивке, и раскроила одежду на кукол, и детскую рубашку.

А Лидия Романовна Атлонова впервые попробовала вышивать, хотя ей уже за семьдесят. Но большое желание учиться всему подвигло прийти на занятия. Несмотря на небольшое помещение, многие смогли покроить и начать шить халаты, рубашки, шапки для своих внучек и внуков, а также для себя.