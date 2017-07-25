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Две медали Юношеских игр стран АТР завоевали сахалинские дзюдоисты

Две медали Юношеских игр стран АТР завоевали сахалинские дзюдоисты

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Китая, Кореи, Вьетнама, Монголии, Лаоса, Японии

Во Владивостоке завершились Юношеские спортивные игры стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В течение нескольких дней юноши и девушки в возрасте от 14 до 17 лет состязались в баскетболе, бадминтоне, футболе, плавании, дзюдо, настольном теннисе и шахматах.Островные дзюдоисты завоевали две медали, сообщает пресс-служба регионального министерства спорта. 
 
В соревнованиях приняли участие спортсмены из Китая, Кореи, Вьетнама, Монголии, Лаоса, Японии и, естественно, России.
 
- Для нас важно само участие, это отличная возможность, дети могут посоревноваться друг с другом с целью дружбы, общения, - сказал главный тренер сборной команды Вьетнама Нгуен Мань Хун.
 
Но, конечно же, спортсменов в первую очередь интересовало не участие, а возможность побороться за награды. В активе островной сборной оказалось две медали. Их завоевали воспитанники ГБУ «СШ самбо и дзюдо» Артем Мякота и Илья Неселевский. Артем занял второе место в состязаниях дзюдоистов, а Илья поднялся на третью ступень пьедестала почета.
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:02 0
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