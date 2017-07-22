Сегодня вечером, 29 июля в Южно-Сахалинске сотрудники МЧС спасли кота, застрявшего в дыре под лестницей.

Екатерина - одна из жительниц дома №88 по улице Сахалинской рассказывает: "Когда я зашла в подъезд, на первом этаже у лестницы увидела мех. Хотела поднять, а это оказался кот. Он не орал, по крайней мере со стороны подъезда мяуканья слышно не было, но и выбраться из бетонного плена не мог. Сами мы бы его не вытащили, пришлось вызвать спасателей".

Прибывшие на место спасатели вызволили сначала лапы кота, а потом и голову. Но стоило чьему-то питомцу оказаться на свободе, он снова устремился в дыру под лестницей и снова застрял. Пришлось освобождать его еще раз.

"Была и третья попытка попасть под лестницу. Но мы к этому времени уже нашли тряпку и заткнули дыру в подвал. Кота поймали, одна из соседок накормила его и выпустила",- рассказала жительница дома.