новости
новости
Регистрация
В Южно-Сахалинске сотрудники МЧС спасли кота, застрявшего в дыре под лестницей

В Южно-Сахалинске сотрудники МЧС спасли кота, застрявшего в дыре под лестницей

Вызволять его пришлось дважды

Сегодня вечером, 29 июля в Южно-Сахалинске сотрудники МЧС спасли кота, застрявшего в дыре под лестницей.

Екатерина - одна из жительниц дома №88 по улице Сахалинской рассказывает: "Когда я зашла в подъезд, на первом этаже у лестницы увидела мех. Хотела поднять, а это оказался кот. Он не орал, по крайней мере со стороны подъезда мяуканья слышно не было, но и выбраться из бетонного плена не мог. Сами мы бы его не вытащили, пришлось вызвать спасателей".

Прибывшие на место спасатели вызволили сначала лапы кота, а потом и голову. Но стоило чьему-то питомцу оказаться на свободе, он снова устремился в дыру под лестницей и снова застрял. Пришлось освобождать его еще раз. 

"Была и третья попытка попасть под лестницу. Но мы к этому времени уже нашли тряпку и заткнули дыру в подвал. Кота поймали, одна из соседок накормила его и выпустила",- рассказала жительница дома.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 22:17 +2
Другие статьи по темам
Событие
спасение кота
Место
Южно-Сахалинск
Популярное на ASTV
Сахалинка, которую искали шесть дней, рассказала, как выживала в лесу
Сахалинка, которую искали шесть дней, рассказала, как выживала в лесу
На Сахалине засняли медведя, который лакомился рыбой из рыбацкой сети
На Сахалине засняли медведя, который лакомился рыбой из рыбацкой сети
Девочка-подросток утонула на Сахалине
Девочка-подросток утонула на Сахалине
Японские экстремалы поплыли на Сахалин на лебеде
Японские экстремалы поплыли на Сахалин на лебеде

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
«Забег добра» собрал почти 180 тысяч рублей
«Забег добра» собрал почти 180 тысяч рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru