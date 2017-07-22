«Забег добра» собрал почти 180 тысяч рублей

В Южно-Сахалинске завершилась третья благотворительная акция «Забег добра». Во время мероприятия каждый участник сделал благотворительный взнос, после чего вместе с другими преодолел символическую дистанцию в 2 километра.

В забеге приняли участие более 300 человек. Желающих оказалось больше ожидаемого, на всех даже не хватило номеров. Всем участникам выдавали сертификаты, а победителей наградили отдельными призами и подарками.

Федор Первухин первым одолел трассу среди парней в своей группе. Он профессиональный спортсмен. В «Забеге» участвовал первый раз и, по его словам, не в последний.

– Хочется делать добро – в принципе, сегодня все ради этого здесь собрались, – говорит Федор.

А Ольга Метропольская заняла первое место среди девушек. Она занимается бегом в спортивном клубе.

– Из-за небольшой протяженности получилось трассу пробежать успешно, хотя она и тяжеловата для меня из-за множества горок. Но ради такой хорошей цели, как благотворительность – почему бы и нет, – рассказала она журналисту ASTV.RU.

Среди детей и подростков победителями стали Настя Львова и Ярослав Стецко.

– Тактика простая – если вы хотите выиграть, сразу бегите в первой пятерке, а в конце надо отдавать все силы на последний рывок, – делится юноша.

А Настя, которой всего шесть лет, сказала, что победила, потому что она сильная.

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко уже третий раз участвует в мероприятии. Глава региона заметил, что забег объединяет неравнодушных людей.

– Сообща мы можем сделать многое – и благоустроить наши города, и оказывать помощь нуждающимся, – сказал он. – Сегодня каждый так или иначе вложил себя, частичку своей души в оказание помощи детям.

Во время акции, ставшей третьей по счету, удалось собрать сумму в 178 тысяч 930 рублей. Это больше, чем на первом и втором забегах. На каждом из прошлых внесли взносы по сто тысяч, которые пошли в реабилитационные центры Корсакова и Анивы. А сегодня все собранные средства пойдут социально-реабилитационному центру «Маячок», который уже 13 лет работает в Южно-Сахалинске. В нем воспитываются дети от 3 до 18 лет, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Мечтают они о простом – мячах, наборах для бадминтона, уличном игровом комплексе.

- Сегодняшнее мероприятие особенно важно, так как сбор взносов будет вестись в пользу воспитанников «Маячка». Дети по различным причинам лишены человеческого тепла и родительской заботы. Думаю, что подобные акции демонстрируют уровень развития нашего общества. Отрадно, что с каждым годом количество участников растет. Надеюсь, удастся собрать необходимую сумму и подарить ребятам уличный игровой комплекс, – считает депутат городской думы областной столицы Александр Шарифулин.

Следующая акция, по замыслу организаторов, пройдет в Долинском районе. Собранные деньги пойдут на нужды воспитанников одного из социально-реабилитационных центров Александровска-Сахалинского.