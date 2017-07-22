новости
новости
Регистрация
«Забег добра» собрал почти 180 тысяч рублей

«Забег добра» собрал почти 180 тысяч рублей

В благотворительной акции приняли участие более трехсот человек

В Южно-Сахалинске завершилась третья благотворительная акция «Забег добра». Во время мероприятия каждый участник сделал благотворительный взнос, после чего вместе с другими преодолел символическую дистанцию в 2 километра.

В забеге приняли участие более 300 человек. Желающих оказалось  больше ожидаемого, на всех даже не хватило номеров. Всем участникам выдавали сертификаты, а победителей наградили отдельными призами и подарками.

Федор Первухин первым одолел трассу среди парней в своей группе. Он профессиональный спортсмен. В «Забеге» участвовал первый раз и, по его словам, не в последний.

– Хочется делать добро – в принципе, сегодня все ради этого здесь собрались, – говорит Федор.

А Ольга Метропольская заняла первое место среди девушек. Она занимается бегом в спортивном клубе.

– Из-за небольшой протяженности получилось трассу пробежать успешно, хотя она и тяжеловата для меня из-за множества горок. Но ради такой хорошей цели, как благотворительность – почему бы и нет, – рассказала она журналисту ASTV.RU.

Среди детей и подростков победителями стали Настя Львова и Ярослав Стецко.

– Тактика простая – если вы хотите выиграть, сразу бегите в первой пятерке, а в конце надо отдавать все силы на последний рывок, – делится юноша.

А Настя, которой всего шесть лет, сказала, что победила, потому что она сильная.

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко уже третий раз участвует в мероприятии. Глава региона заметил, что забег объединяет неравнодушных людей.

– Сообща мы можем сделать многое – и благоустроить наши города, и оказывать помощь нуждающимся, – сказал он. – Сегодня каждый так или иначе вложил себя, частичку своей души в оказание помощи детям.

Во время акции, ставшей третьей по счету, удалось собрать сумму в 178 тысяч 930 рублей. Это больше, чем на первом и втором забегах. На каждом из прошлых внесли взносы по сто тысяч, которые пошли в реабилитационные центры Корсакова и Анивы. А сегодня все собранные средства пойдут социально-реабилитационному центру «Маячок», который уже 13 лет работает в Южно-Сахалинске. В нем воспитываются дети от 3 до 18 лет, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Мечтают они о простом – мячах, наборах для бадминтона, уличном игровом комплексе.

- Сегодняшнее мероприятие особенно важно, так как сбор взносов будет вестись в пользу воспитанников «Маячка». Дети по различным причинам лишены человеческого тепла и родительской заботы. Думаю, что подобные акции демонстрируют уровень развития нашего общества. Отрадно, что с каждым годом количество участников растет. Надеюсь, удастся собрать необходимую сумму и подарить ребятам уличный игровой комплекс, – считает депутат городской думы областной столицы Александр Шарифулин.

Следующая акция, по замыслу организаторов, пройдет в Долинском районе. Собранные деньги пойдут на нужды воспитанников одного из социально-реабилитационных центров Александровска-Сахалинского.

Галерея
«Забег добра» собрал почти 180 тысяч рублей, Фото: 1
«Забег добра» собрал почти 180 тысяч рублей, Фото: 2
«Забег добра» собрал почти 180 тысяч рублей, Фото: 3
«Забег добра» собрал почти 180 тысяч рублей, Фото: 4
«Забег добра» собрал почти 180 тысяч рублей, Фото: 5
«Забег добра» собрал почти 180 тысяч рублей, Фото: 6
«Забег добра» собрал почти 180 тысяч рублей, Фото: 7
«Забег добра» собрал почти 180 тысяч рублей, Фото: 8
«Забег добра» собрал почти 180 тысяч рублей, Фото: 9
«Забег добра» собрал почти 180 тысяч рублей, Фото: 10
«Забег добра» собрал почти 180 тысяч рублей, Фото: 11
«Забег добра» собрал почти 180 тысяч рублей, Фото: 12
«Забег добра» собрал почти 180 тысяч рублей, Фото: 13
«Забег добра» собрал почти 180 тысяч рублей, Фото: 14
«Забег добра» собрал почти 180 тысяч рублей, Фото: 15
«Забег добра» собрал почти 180 тысяч рублей, Фото: 16
«Забег добра» собрал почти 180 тысяч рублей, Фото: 17
«Забег добра» собрал почти 180 тысяч рублей, Фото: 18
«Забег добра» собрал почти 180 тысяч рублей, Фото: 19
«Забег добра» собрал почти 180 тысяч рублей, Фото: 20
«Забег добра» собрал почти 180 тысяч рублей, Фото: 21
«Забег добра» собрал почти 180 тысяч рублей, Фото: 22
показать все фотографии
«Забег добра» собрал почти 180 тысяч рублей
Автор: Игорь Новомодный, сегодня, в 21:12 0
Другие статьи по темам
Событие
«Забег добра»
Популярное на ASTV
Сахалинка, которую искали шесть дней, рассказала, как выживала в лесу
Сахалинка, которую искали шесть дней, рассказала, как выживала в лесу
На Сахалине засняли медведя, который лакомился рыбой из рыбацкой сети
На Сахалине засняли медведя, который лакомился рыбой из рыбацкой сети
Девочка-подросток утонула на Сахалине
Девочка-подросток утонула на Сахалине
Японские экстремалы поплыли на Сахалин на лебеде
Японские экстремалы поплыли на Сахалин на лебеде

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Igor71
Написано сегодня, в 21:40
Акция, конечно хорошо, если она без политики. А здесь пиар-особенно это было видно из новостей другий сайтов. Можно было сделать как в "Сахалинской Энергии". Сколько собрали простые граждане-столько бы добавила ПСО. Вот это помощь была.
Ответить
0
Hana
Написано сегодня, в 22:19
А вот если бы пресекли забег бывшего мэра, собрали бы куда больше
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
В Южно-Сахалинске сотрудники МЧС спасли кота, застрявшего в дыре под лестницей
В Южно-Сахалинске сотрудники МЧС спасли кота, застрявшего в дыре под лестницей
Мотоцикл столкнулся с грузовиком в Южно-Сахалинске
Мотоцикл столкнулся с грузовиком в Южно-Сахалинске
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru