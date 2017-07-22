Сахалинец претендует на место в тройке лидеров этапа Кубка России по шахматам

29 июля во Владивостоке завершится этап юношеского Кубка России по шахматам «Остров Русский». Участникам предстоит сыграть партии заключительного девятого тура. Сахалинец Артем Хуснулгатин сохраняет хорошие шансы занять место в призовой тройке этапа, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Он черными фигурами нанес поражение Татьяне Марченко из Приморья.

В активе Артема стало 5,5 очков. Сахалинец занимает третью строчку турнирной таблицы. Завтра он сыграет белыми с Софьей Абрамовой из Хабаровского края, имеющей 4,5 очка. Победа гарантирует островитянину место в призовой тройке.

Георгий Егоров (турнир до 15 лет) также прервал свою без выигрышную серию, состоящую из пяти партий. Теперь у него 4 очка.

К сожалению, завтра в заключительном туре он будет свободен от игры из-за нечетного количества участников.