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Владельцы частных домов в Южно-Сахалинске обязаны решить проблемы с водоотведением

Владельцы частных домов в Южно-Сахалинске обязаны решить проблемы с водоотведением

Ответственность за содержание придомовых территорий в частном секторе лежит на собственниках участков

Администрация Южно-Сахалинска напоминает, что по правилам благоустройства жители частного сектора обязаны содержать в чистоте придомовую и 10 метров прилегающей территории. Поэтому владельцев, имеющих проблемы с водоотведением, просят провести соответствующие работы в строительный период, сообщает пресс-служба мэрии.

Ежедневно в департамент городского хозяйства администрации областного центра поступают жалобы от жителей индивидуальных домовладений. Южносахалинцы винят городские власти в бездействии. По их мнению, ответственность за регулярные подтопления и организацию несанкционированных свалок лежит на администрации города.

Ежегодно весной в подтапливаемых зонах частного сектора специалисты департамента городского хозяйства (ДГХ) очищают от снега водоотводные канавы (кюветы) улично-дорожной сети. Просьбы расчистить кювет  от жителей частного сектора продолжают поступать и летом, когда из-за дождей подтапливаются участки.

По словам специалистов, одной из основных причин подтоплений частного сектора является активная застройка территорий ИЖС с нарушением правил благоустройства. Землевладельцы полностью засыпают водоотводные канавы, а на их месте устанавливают заборы, гаражи или хозяйственные постройки. Также в кюветы кидают золу, складируют в системах водоотведения ТБО, осуществляют сброс хозфекальной канализации, а при организации заезда к жилым домам укладывают трубы недостаточного диаметра. Все выше перечисленное  -  нарушение требований правил благоустройства (п. 6, ст. 6), что является огромным препятствием для стока воды. Все это усугубляет обстановку и приводит к затоплению индивидуальных  жилых домов. Если на частной территории уже имеются дренажные канавы, то владельцы обязаны за ними следить.

- В действительности же хозяева частных строений не только не делают этого самостоятельно, но и часто не пускают на занятую ими территорию работников ДГХ, которые пытаются привести в порядок нарушенный или разрушенный участок водоотвода. От этого, к сожалению, страдают другие  частные домовладения, - пояснила главный специалист отдела контроля за объектами городского благоустройства ДГХ Анна Корнюшина.

Подобная ситуация складывается и с вывозом мусора. В соответствии с действующим законодательством, сбор и вывоз отходов обеспечивает лицо, в результате деятельности которого  этот мусор образуется (юридические лица или физические лица), что прописано в ч. 2, 4 ст. 30 правил благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» от 2015 года. В случае неисполнения указанных требований предусмотрена ответственность в виде административного штрафа.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:56 0
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