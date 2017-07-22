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Четыре матча чемпионата Сахалинской области по футболу пройдут в эти выходные

Четыре матча чемпионата Сахалинской области по футболу пройдут в эти выходные

Игры пройдут в областном центре, Холмске и Долинске

Календарь чемпионата Сахалинской области по футболу сигнализирует о том, что в эти выходные пройдут четыре матча турнира. Один из них имеет приставку «супер», сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.
Это игра между «СахалинСтройИнвестом» (Южно-Сахалинск) и ФК «Ноглики». В матче на стадионе «Спартак», который состоится 29 июля в 14:00, встретятся два претендента на медали. А это значит, что борьба пойдет за шесть очков. К слову, обе команды еще не проиграли ни одного матча. Но если гости имеют 100-процентный результат после трех игр, то хозяева поля в семи матчах одержали пять побед при двух ничьих.
В 18:00 в Холмске «Портовик» примет ФК «Углегорск». В матче первого круга подопечные Владимира Богумилова проиграли в Углегорске со счетом 3:4. И без похода к гадалке можно понять, что холмчане грезят реваншем.
Менее, чем через сутки ФК «Углегорск» вновь выйдет на поле. На этот раз в Быкове, где ему предстоит сыграть с местным «Шахтером» (начало в 14:00). На своем поле «Углегорск» проиграл сопернику со счетом 0:5. Конечно, по уму, нужно бы думать о реванше. Но тем же самым умом понимаешь, что вероятность этого самого реванша близка к температуре, при которой «аш2о» превращается в твердую субстанцию.
В 17:00 в Долинске на поле городского стадиона выйдут одноименный клуб и ФК «Ноглики». В активе хозяев поля всего одна победа. Кто может поверить в то, что «Долинск» удвоит количество своих «викторий» в это воскресенье? Впрочем, тем и хорош футбол, что действительность в нем зачастую опровергает самые надежные прогнозы. 
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:29 +1
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