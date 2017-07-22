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Сахалинские пейнтболисты снова вышли на поле битвы

Сахалинские пейнтболисты снова вышли на поле битвы

Четвертый этап борьбы за Кубок области пройдет 26 августа

В Ногликах на стадионе «Нефтяник» состоялся III этап Кубка Сахалинской области по спортивному пейнтболу-2017. В боях приняли участие 13 команд, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона. 

В Д3 честь Ноглик защищали чемпионы Сахалинской области 2015 года, команда «Север», в то время как в Д4 посёлок представляли команды Manul и «Хагрудь». Остальные команды, кроме INVADERS, состоящей из игроков Южно-Сахалинска и всё тех же Ноглик, представляли южные районы области: трио спортивных команд Oldskullz из Южно-Сахалинска и ENERGY из Холмска составляли список участников Д3, в то время как в Д4 выступали «Аврора», «Легион» и СМЕРШ (все – Южно-Сахалинск), а так же ENERGY-1 и ENERGY-2 (Холмск).

По словам организаторов, этот турнир имел определяющее значение, так как обладатели кубка могли оформиться в обоих дивизионах. В Д3 хорошо выглядели Oldskullz Mercenaries, после двух этапов сумели создать от ближайших преследователей задел в 92 очка. В Д4 «Аврора», хоть и лидировали с преимуществом в условные 5 очков, но в отсутствии главных конкурентов из Battletoads, любой высокий результат давал соперникам шанс на 1-ое место.

В группе А третьего дивизиона первое место у команды из Южно-Сахалинска Oldskullz Mercenaries, второе у сборной INVADERS, третье место заняли ребята из Oldskullz Desperados, Южно-Сахалинск.

В этот раз получилось так, что один из трех лидеров кубка должен был выбыть из погони за победой еще на групповом этапе. Desperados, которые так и не смогли переиграть INVADERS, уступили впоследствии и Mercenaries, досрочно закончив выступление на этапе. В ходе встречи INVADERS и Mercenaries победителя не выявили, но южане заняли первое место по общему количеству выигранных геймов. Таким образом, в группе Б первое место заняла команда Oldskullz Barbarians (Южно-Сахалинск), второе место у ENERGY (Холмск), третье - Север (Ноглики). В полуфиналах команда Mercenaries показала хорошую и слаженную игру. Поэтому ENERGY не удалось одолеть соперника. В итоги счет 3:0 в пользу Oldskullz Mercenaries. 

Полуфинал Barbarians и INVADERS проходил в равной игре. До последнего было неизвестно, кто станет победителем. В итоге счет составил 1:3 в пользу INVADERS.

В финале за бронзовые медали боролись представители группы Б. Barbarians немного устали, а ENERGY играли уверенно и слаженно. В итоге именно они стали обладателями бронзовых медалей, которые стали первыми в этом сезоне.

Как и в прошлом этапе, судьба первого места решалась в противостоянии INVADERS и Mercenaries. И вновь, исход матча был предрешен в первых 2-х геймах, где успешнее и острее действовали Mercenaries. Создав достаточный задел, они перешли в глубокую оборону, вынуждая INVADERS атаковать. Им удалось отыграть один гейм, но сравнять счет не позволили сами Mercenaries – поразив под окончание игрового времени всех противников, они определили результат турнира – 2:1 в пользу Mercenaries.

В четвертом дивизионе из-за большого количества участников и ограниченности времени, организаторы приняли решение проводить турнир без игр плей-офф: все команды должны были отыграть по 3 игры по швейцарской системе.

«Аврора», ожидаемо, показали качественную и уверенную игру, последовательно переиграв всех своих соперников. Затруднения вызвал только матч против Manul, исход которого был решен в овертайме в пользу авиаторов. Но упорная борьба была вполне закономерна – Manul переиграли двух других своих соперников, и добились почетного 2-го места. Замкнули тройку призёров «Легион» — для них этот подиум первый в сезоне. Следующий этап состоится в Южно-Сахалинске, 26 августа.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:14 0
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