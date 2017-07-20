За призы «Золотой подковы» будут бороться 18 участников

Уже в эту субботу в Тымовском районе состоятся традиционные соревнования по конному спорту на призы губернатора Сахалинской области «Золотая подкова».

Уже по традиции соревнования проходят в конце июля в селе Кировском Тымовского района. Этот год станет двенадцатым по счету. К состязаниям будут допущены не только профессионалы, которые занимаются в спортивных клубах, но и любители этого вида спорта.

На месте проведения соревнований работают специалисты администрации муниципалитета. Заканчиваются последние приготовления площадки. Сегодня начинают приезжать первые участники.

Парад открытия состоится в 10 часов. В этом году в программу включены 2 обязательные дисциплины: «экстерьер» - здесь оцениваются внешние признаки ухода и содержания животных, умения навыки. Скачки «Дерби» - состоят из предварительных заездов и финального, в котором и состоится розыгрыш главного приза Губернатора Сахалинской области. Дополнительная дисциплина – «Конкур».

Спортсмены, занявшие 1,2,3 места в дисциплинах «Экстерьер» и «Конкур», награждаются отдельно в каждой дисциплине кубками, медалями и грамотами министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области. Победили в дисциплине «Дерби» также получат памятные призы и специальные подарки от губернатора Сахалинской области. Также предусмотрены денежные призы: 200,150 и 100 тысяч рублей.

На сегодняшний день заявки подали 18 участников. Они представляют Александровск-Сахалинский, Тымовский, районы и Южно-Сахалинск.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области