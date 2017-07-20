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На автодороге Курильск - Рейдово вспыхнул "Урал"

На автодороге Курильск - Рейдово вспыхнул "Урал"

Причины возгорания устанавливаются

26 июля в 11.06 диспетчеру Курильского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о том, что на автодороге Курильск - Рейдово горит автомобиль "Урал".

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 11 минут. На тот момент машина горела автомобиля открытым пламенем. 

Возгорание было локализовано в 11.20, а в 11.22 полностью ликвидировано. В тушении было задействовано 2 человека и одна единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:31 0
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