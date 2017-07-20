Около 70 сахалинских мотоциклистов поборются за кубок области

В эти выходные около 70 спортсменов примут участие в Кубке Сахалинской области по мотокроссу. Мотоциклисты соберутся со всего острова. Начнутся соревнования в 11:00 часов.

Турнир пройдет на площадке в Томари, которая располагается на выезде со стороны Холмска. Организаторы дают ориентир – в районе телевизионного ретранслятора.

Напомним, совсем недавно островные спортсмены выступали на чемпионате и первенстве Дальнего Востока. Сергей Ягнич стал чемпионом в классе 125 куб. см юниоры. Никита Ким занял второе место в категории 125 куб. см мужчины. Также островитяне стали вторыми в общекомандном зачете.

Всех желающих приглашают поддержать спортсменов, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.