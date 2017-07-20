Высокая пожарная опасность сохраняется в Охинском районе

Высокая пожароопасность сохраняется в леса в северо-западной части Охинского района. Угроза возникновения пожаров в природной среде ожидается 28 июля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Сахалингской области.

Напомним, что в Охинском районе с 6 июля пытаются потушить лесной пожар. Задействованы более 200 человек, больной парк техники и даже несколько вертолетов, но пока справится с огнем не получается.

Сотрудники МЧС напоминают жителям сельской местности - если прямо за вашим домом начинается лес или степная зона, существует угроза природного пожара. Чтобы уберечь свой дом от беды, достаточно следовать простым правилам пожарной безопасности: