На Сахалине продолжаются поиски потерявшей память пенсионерки

Женщина ушла из дома в селе Восток утром 17 июня и до сих пор не вернулась

На Сахалине продолжают искать 87-летнюю Надежду Ивановну Жеребцову. В 9 утра 17 июня родные обнаружили, что женщина ушла в неизвестном направлении из дома в селе Восток Поронайского района. Позднее очевидцы сообщили, что уже в пятом часу утра женщина шла пешком в сторону Вахрушева.

Пропавшую искали родственники и волонтеры.

Удалось выяснить, что 17 июня женщина заходила в магазин в Вахрушеве.

Но уже к вечеру 17 июня женщину заметили в селе Буюклы, которое расположено намного севернее Вахрушева.

В Буюклах она заходила во дворы и, как говорят свидетели, выглядела потерянной. Последний раз ее видели примерно в 19.00. Больше о судьбе Надежды Жеребцовой (по паспорту - Анастасии Жеребцовой, Надеждой ее называли близкие) ничего не известно.

- Она страдает потерей памяти, иногда не помнит, что происходило вчера, - говорят родные Надежды Ивановны. - Она уже уходила из дома и терялась, но всегда мы находили ее в пределах нашего села, никогда так далеко она не забиралась.

Родные просят откликнуться всех, кто что-то знает о Надежде Ивановне Жеребцовой.

Надежда Ивановна маленького роста, худощавая, у нее седые волосы. Одета в красную куртку, синие брюки и черный берет. Ходит с тростью.

Если вы видели Надежду Ивановну или знаете, где она может находиться, позвоните: 780-820, 8(42432)5-03-06, 5-02-48, 89244880760, WhatsApp 89621206698.