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На Сахалине продолжаются поиски потерявшей память пенсионерки

На Сахалине продолжаются поиски потерявшей память пенсионерки

Женщина ушла из дома в селе Восток утром 17 июня и до сих пор не вернулась

На Сахалине продолжают искать 87-летнюю Надежду Ивановну Жеребцову. В 9 утра 17 июня родные обнаружили, что женщина ушла в неизвестном направлении из дома в селе Восток Поронайского района. Позднее очевидцы сообщили, что уже в пятом часу утра женщина шла пешком в сторону Вахрушева.

Пропавшую искали родственники и волонтеры. 

Удалось выяснить, что 17 июня женщина заходила в магазин в Вахрушеве. 

Но уже к вечеру 17 июня женщину заметили в селе Буюклы, которое расположено намного севернее Вахрушева. 

В Буюклах она заходила во дворы и, как говорят свидетели, выглядела потерянной. Последний раз ее видели примерно в 19.00. Больше о судьбе Надежды Жеребцовой (по паспорту - Анастасии Жеребцовой, Надеждой ее называли близкие) ничего не известно. 

- Она страдает потерей памяти, иногда не помнит, что происходило вчера, - говорят родные Надежды Ивановны. - Она уже уходила из дома и терялась, но всегда мы находили ее в пределах нашего села, никогда так далеко она не забиралась.

Родные просят откликнуться всех, кто что-то знает о Надежде Ивановне Жеребцовой.

Надежда Ивановна маленького роста, худощавая, у нее седые волосы. Одета в красную куртку, синие брюки и черный берет. Ходит с тростью.

Если вы видели Надежду Ивановну или знаете, где она может находиться, позвоните: 780-820, 8(42432)5-03-06, 5-02-48, 89244880760, WhatsApp 89621206698.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:12 +1
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Комментарии
Online
Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 11:17
блин опять ?? она же не первый раз так уже пропадает ((((( бабушка знакомой одной (((
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+2
Elizabeth
Написано сегодня, в 11:24
До сих пор не нашли
? Вот кого нужно было искать волонтерам!!! Бедная бабулька!
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+9
KsuKsu
Написано сегодня, в 11:40
Дай Бог всё нормально возраст все таки не малый
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+1
ZLOI275
Написано сегодня, в 12:00
KsuKsu, Ксюшенька твои пальцы не успевают за твоими мыслями. Ты наверно хотела сказать ,,обойдется "
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+1
Abbatissa
Написано сегодня, в 12:11
KsuKsu, было бы нормально, за 1,5 месяца бы нашли
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0
Слава
Написано сегодня, в 12:06 Отредактированно сегодня, в 12:07
Я сама родом с этого поселка, немного севернее???? это прямо мягко сказано. Для того, чтобы она оказалась немного севернее, бабушка должна была пройти расстояние Восток-Вахрушев-Восток-Лермонтовка-Гастелло-Тихменево-Леонидово-Майское-Забайкалец-Матросова-Буюклы!!!!
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+1
Слава
Написано сегодня, в 12:09 Отредактированно сегодня, в 12:10
Это вообще разные районы. Поронайский и Смирныховский, там пилить на машине сколько.....а тут с палочкой. Адронный коллайдер, а не бабуля. Простите за юмор конечно.
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+1
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