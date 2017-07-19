КамАЗ с нефтеотходами опрокинулся в Ногликском районе

фото очевидцев

ДТП произошло сегодня, 25 июля в районе села Горячие ключи в Ногликском районе.

Там опрокинулся КамАЗ с нефтяными отходами (не жидкими) . В результате ДТП мешки разлетелись по дороге.

Карета скорой помощи увезла с места происшествия двоих пострадавших.