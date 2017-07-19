новости
новости
Регистрация
КамАЗ с нефтеотходами опрокинулся в Ногликском районе
фото очевидцев

КамАЗ с нефтеотходами опрокинулся в Ногликском районе

Пострадали два человека

ДТП произошло сегодня, 25 июля в районе села Горячие ключи в Ногликском районе.

Там опрокинулся КамАЗ с нефтяными отходами (не жидкими) . В результате ДТП мешки разлетелись по дороге.

Карета скорой помощи увезла с места происшествия двоих пострадавших. 

Галерея
КамАЗ с нефтеотходами опрокинулся в Ногликском районе, Фото: 1
КамАЗ с нефтеотходами опрокинулся в Ногликском районе, Фото: 2
КамАЗ с нефтеотходами опрокинулся в Ногликском районе, Фото: 3
КамАЗ с нефтеотходами опрокинулся в Ногликском районе, Фото: 4
КамАЗ с нефтеотходами опрокинулся в Ногликском районе, Фото: 5
КамАЗ с нефтеотходами опрокинулся в Ногликском районе
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 15:37 +1
Другие статьи по темам
Событие
ДТП
Место
Ногликский район
Популярное на ASTV
Одна машина залетела под другую в результате ДТП в Южно-Сахалинске
Одна машина залетела под другую в результате ДТП в Южно-Сахалинске
В Луговом найдена маленькая девочка без родителей
В Луговом найдена маленькая девочка без родителей
Сахалинский следком продолжает розыск пропавшей 14 лет назад Елены Малининой
Сахалинский следком продолжает розыск пропавшей 14 лет назад Елены Малининой
Более 50 волонтеров ежедневно разыскивают пропавшую в Холмском районе девушку
Более 50 волонтеров ежедневно разыскивают пропавшую в Холмском районе девушку

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
Charon Online
Написано сегодня, в 16:47
представляю какой бы кипиш поднялся, если отходы были бы жидкими, вони было бы и в прямом и в переносном смысле
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
На севере Сахалина разыскали потомков «чеховских» ссыльных каторжан
На севере Сахалина разыскали потомков «чеховских» ссыльных каторжан
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru