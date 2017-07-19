фото очевидцев
КамАЗ с нефтеотходами опрокинулся в Ногликском районе
Пострадали два человека
ДТП произошло сегодня, 25 июля в районе села Горячие ключи в Ногликском районе.
Там опрокинулся КамАЗ с нефтяными отходами (не жидкими) . В результате ДТП мешки разлетелись по дороге.
Карета скорой помощи увезла с места происшествия двоих пострадавших.
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5 КамАЗ с нефтеотходами опрокинулся в Ногликском районе
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Написано сегодня, в 16:47
представляю какой бы кипиш поднялся, если отходы были бы жидкими, вони было бы и в прямом и в переносном смысле
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