Дзюдоисты из Южно-Сахалинска отправятся на юношеские спортивные игры во Владивосток

Во Владивостоке состоялась церемония открытия ежегодных Юношеских спортивных игр стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Эти масштабные состязания пройдут на базе Всероссийского детского центра «Океан» и кампуса ДВФУ. В них примут участие юноши и девушки в возрасте от 14 до 17 лет из России, Китая, Республики Корея, Вьетнама, Монголии, Лаоса, Японии.

Участниками Игр стали воспитанники ГБУ «СШ самбо и дзюдо». Сахалинцам предстоит выйти на татами 26 и 27 июля. В четверг 28 июля состоится церемония награждения победителей и призеров. Будем надеяться, что среди лучших из лучших прозвучат и фамилии островных дзюдоистов, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.