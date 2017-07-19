Утренняя авария спровоцировала пробку в центре Южно-Сахалинска

Фото и видео очевидцев

По предварительным данным, пострадавших нет

Сегодня утром, 25 июля, примерно в 08:10 в центре Южно-Сахалинска произошло ДТП. На перекрестке Коммунистического проспекта и улицы Дзержинского столкнулись Mazda и Nissan.

По предварительным данным, пострадавших нет. Очевидцы сообщают, что авария спровоцировала огромную пробку по Коммунистическому проспекту.

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