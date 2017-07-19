Фото и видео очевидцев
Утренняя авария спровоцировала пробку в центре Южно-Сахалинска
По предварительным данным, пострадавших нет
Сегодня утром, 25 июля, примерно в 08:10 в центре Южно-Сахалинска произошло ДТП. На перекрестке Коммунистического проспекта и улицы Дзержинского столкнулись Mazda и Nissan.
По предварительным данным, пострадавших нет. Очевидцы сообщают, что авария спровоцировала огромную пробку по Коммунистическому проспекту.
Новость будет дополнена
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Комментарии
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leksoos13 Online
Написано сегодня, в 09:48
место встречи изменить низя)))
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+6
NIKizBYKW
Написано сегодня, в 09:56
Ужасный перекрёсток. И любит народ по компроспекту его заставлять так, что по дзержинского по нему ездить всегда проблема.
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 13:06
NIKizBYKW, где там его по Компроспекту заставляют! Наоборот, если пробка, то хоть можно просочиться по Дзержинского в направлении север-юг. Сейчас, когда полностью перекрыли Чехова-Карла Маркса и выезд с Чехова на Компроспекту, А Амурская куском односторонняя, три улицы по утрам и вечерам забиты наглухо: Мира, Ленина, Дзержинского. И перекресток этот приходится преодолевать, деваться некуда...
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bikk2
Написано сегодня, в 09:56
Простейший перекресток, и вечные торопыги!Ездюки доездятся, воткнут туда для полного счастья светофор, и будет очередной затык!
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Naik
Написано сегодня, в 10:19
блин все спешат, но зачем лихачить, вот ехали бы по правилам было бы все хорошо, а теперь ГАИ, пробка, и суета всякая, короче ни себе ни людям время не сэкономили
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Bonjur
Написано сегодня, в 12:17
Да не спешите вы все. Ещё успеем на тот свет.
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passerby_boy Online
Написано сегодня, в 12:55
Да потому что даже чувства солидарности нет у водителей, пропусти как будто за**дло. Как же я еду по главной, а здесь ты пытаешься повернуть. Печаль в общем. Все торопятся и думают только о себе.
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 13:07
passerby_boy, каждое утро через этот перекресток ездим... Хватает адекватных водителей, пропуская пешеходов - пропускают и авто или дают одной-двум проехать. Тут не повезло...
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