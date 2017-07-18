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Юные сахалинские футболисты завершили первый круг первенства России на третьем месте

Юные сахалинские футболисты завершили первый круг первенства России на третьем месте

В турнире принимают участие четыре дальневосточные команды

Четыре команды приняли участие в первом круге первенства России по футболу среди юношей 2001 г.р. профессиональных футбольных клубов и спортивных школ (зона «Дальний Восток»). В Комсомольске-на-Амуре состязались ОГАУ «ФК «Сахалин» (Южно-Сахалинск), «СКА-Хабаровск», «Луч-Энергия» (Владивосток), «Смена» (Комсомольск-на-Амуре), сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

В первый соревновательный день «СКА-Хабаровск» разгромил «Смену» (7:0), а «Сахалин-2001» потерпел обидное поражение от «Луча-Энергии» (0:1), пропустив единственный гол во втором тайме.

Второй день турнира не внес изменений в турнирную таблицу. Команды, выигравшие накануне, одержали по второй победе. «Луч-Энергия» одолел «Смену» (3:2), а «СКА-Хабаровск» был сильнее «Сахалина-2001» (4:0).

Таким образом, в заключительный день состязаний «Сахалин-2001» и «Смена» в очном споре определяли, кто из них займет по итогам первого круга третье место, а «СКА-Хабаровск» и «Луч-Энергия» оспаривали лидерство.

В своеобразном финале «Луч-Энергия» открыл счет, но не прошло и десяти минут, как хабаровчане восстановили равновесие. После перерыва они взвинтили темп и забили еще один гол в ворота команды из Владивостока. Футболисты «Луча-Энергии» бросились отыгрываться, оголив свою оборону. Этим не преминули воспользоваться их соперники, сумевшие отличиться еще два раза. Итог – 4:1 в пользу «СКА-Хабаровск».

«Сахалин-2001» и «Смена» много атаковали, но груз ответственности не давал футболистам обеих команд возможности хладнокровно воспользоваться представившимся шансами. И все же, незадолго до финального свистка островитяне организовали голевую атаку. Победив со счетом 1:0, «Сахалин-2001» занял на промежуточном финише третье место.

Итоги:

  1. «СКА-Хабаровск» - 9 очков.
  2. «Луч-Энергия» - 6.
  3. «Сахалин-2001» - 3.
  4. «Смена» - 0.
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:25 0
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