За привлечение детей к краже сахалинец проведет в колонии 8 лет

Несовершеннолетним назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии одному, двух лет лишения свободы – другому

Приговорами Макаровского районного суда житель Макаровского района признан виновным в вовлечении несовершеннолетних в совершение тяжкого преступления и в краже чужого имущества с незаконным проникновением в жилище.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области, суд установил, что под руководством подсудимого дети незаконно проникли через балкон в чужую квартиру и похитили имущество на сумму свыше 50 тыс рублей.

Подсудимый отрицал свою вину.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил подсудимого к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Несовершеннолетним гражданам назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в воспитательной колонии одному, и двух лет лишения свободы – другому.