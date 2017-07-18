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За привлечение детей к краже сахалинец проведет в колонии 8 лет

За привлечение детей к краже сахалинец проведет в колонии 8 лет

Несовершеннолетним назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии одному, двух лет лишения свободы – другому

Приговорами Макаровского районного суда житель Макаровского района признан виновным в вовлечении несовершеннолетних в совершение тяжкого преступления и в краже чужого имущества с незаконным проникновением в жилище.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области, суд установил, что под руководством подсудимого дети незаконно проникли через балкон в чужую квартиру и похитили  имущество на сумму свыше 50 тыс рублей.

Подсудимый отрицал свою вину.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя,  приговорил подсудимого к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Несовершеннолетним гражданам назначено наказание в виде трех лет лишения свободы  в воспитательной колонии одному, и двух лет лишения свободы – другому.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:30 0
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Комментарии
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 09:45
семейный подряд
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0
Antivirus
Написано сегодня, в 10:32
детей то зачем лишать свободы?
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