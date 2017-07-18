Организации Южно-Сахалинска могут получить субсидии на благоустройство скверов и дворов

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В администрации Южно-Сахалинска начался прием заявок от некоммерческих организаций на участие в конкурсе по предоставлению субсидий. Деньги будут выделены организациям на создания благоприятной среды для горожан, например ремонт, озеленение, восстановление, облагораживание парков и зеленых зон отдыха.

Заявки принимаются с 25 по 31 июля включительно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) в управлении культуры администрации Южно-Сахалинска: ул. Ленина, 172, 4-й этаж, каб. 6 (приемная).

Подробнее с условиями участия и перечнем необходимых для получения субсидии документов можно ознакомиться на сайте администрации областного центра. Справки по телефонам: 312-704 (доб. 2, 3), 312-701 (приемная), сообщает пресс-служба администрации города.