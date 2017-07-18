Внедорожник вылетел на тротуар в Леонидово

фото очевидцев

ДТП произошло сегодня утром, 24 июля в селе Леонидово Поронайского района.

По словам очевидцев, в районе танков на улице Советской вылетел на тротуар и перескочил его внедорожник Toyota Land Cruiser 100. Людей на тротуаре в это время, скорее всего не было. В аварии никто не пострадал.