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Внедорожник вылетел на тротуар в Леонидово
фото очевидцев

Внедорожник вылетел на тротуар в Леонидово

ДТП произошло утром 24 июля

ДТП произошло сегодня утром, 24 июля в селе Леонидово Поронайского района.

По словам очевидцев, в районе танков на улице Советской вылетел на тротуар и перескочил его внедорожник Toyota Land Cruiser 100. Людей на тротуаре в это время, скорее всего не было. В аварии никто не пострадал.

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Внедорожник вылетел на тротуар в Леонидово, Фото: 1
Внедорожник вылетел на тротуар в Леонидово, Фото: 2
Внедорожник вылетел на тротуар в Леонидово, Фото: 3
Внедорожник вылетел на тротуар в Леонидово
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 13:10 +1
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Комментарии
Online
AX9566 Online
Написано сегодня, в 13:20
И как раз возле щита с предупреждением
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+3
Alenushka
Написано сегодня, в 13:34
Шумахер!
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0
Online
Denis67 Online
Написано сегодня, в 13:50
А ты не лёчик!
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+1
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