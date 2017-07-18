фото очевидцев
Внедорожник вылетел на тротуар в Леонидово
ДТП произошло утром 24 июля
ДТП произошло сегодня утром, 24 июля в селе Леонидово Поронайского района.
По словам очевидцев, в районе танков на улице Советской вылетел на тротуар и перескочил его внедорожник Toyota Land Cruiser 100. Людей на тротуаре в это время, скорее всего не было. В аварии никто не пострадал.
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3 Внедорожник вылетел на тротуар в Леонидово
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Комментарии
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AX9566 Online
Написано сегодня, в 13:20
И как раз возле щита с предупреждением
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+3
Alenushka
Написано сегодня, в 13:34
Шумахер!
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0
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Denis67 Online
Написано сегодня, в 13:50
А ты не лёчик!
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+1