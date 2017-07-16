Сахалинские шахматисты первые два тура прошли без потерь

pochemuha.ru

Во Владивостоке проходит этап юношеского Кубка России по шахматам «Остров Русский». Участники определяют победителей и призеров в четырех возрастных группах (до 9, 11, 13 и 15 лет). Сахалинскую область представляют Артем Хуснулгатин и Георгий Егоров из Южно-Сахалинска.

Как сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области, Артем Хуснулгатин играет в турнире до 13 лет. Здесь заявлено 20 шахматистов из Мурманской области и различных регионов Дальнего Востока. После двух туров пять участников имеют по 2 очка. Среди них – сахалинский шахматист.

Георгий Егоров также набрал 2 очка в группе U15. Такой же результат имеют еще три участника. А всего в этой возрастной группе выступают 19 человек.