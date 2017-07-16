Сахалинские шахматисты первые два тура прошли без потерь
Во Владивостоке проходит этап юношеского Кубка России по шахматам «Остров Русский»
Во Владивостоке проходит этап юношеского Кубка России по шахматам «Остров Русский». Участники определяют победителей и призеров в четырех возрастных группах (до 9, 11, 13 и 15 лет). Сахалинскую область представляют Артем Хуснулгатин и Георгий Егоров из Южно-Сахалинска.
Как сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области, Артем Хуснулгатин играет в турнире до 13 лет. Здесь заявлено 20 шахматистов из Мурманской области и различных регионов Дальнего Востока. После двух туров пять участников имеют по 2 очка. Среди них – сахалинский шахматист.
Георгий Егоров также набрал 2 очка в группе U15. Такой же результат имеют еще три участника. А всего в этой возрастной группе выступают 19 человек.