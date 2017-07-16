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На Сахалине увеличат перечень лиц, имеющих право на меры социальной поддержки

На Сахалине увеличат перечень лиц, имеющих право на меры социальной поддержки

Его дополнят малоимущими гражданами, достигшими возраста 60 и 55 лет; неработающими инвалидами 1 и 2 групп, достигшими пенсионного возраста

Сахалинские депутаты вносят изменения в закон  «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской области». Парламентарии планируют расширить круг лиц, имеющих право на меры социальной поддержки, дополнив его следующими категориями: малоимущие граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет; неработающие инвалиды 1 и 2 групп, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины). Об этом сообщает пресс-служба региональной думы.

- На сегодняшний день, - пояснил  министр здравоохранения Сахалинской области А.  Пак, -  в очереди ожидающих зубопротезирования состоит 205 человек из категории малоимущих граждан и неработающих инвалидов 1 и 2 групп, достигших возраста 60 и 55 лет. Проектом закона предлагается предоставить социальную поддержку вышеуказанным категориям лиц в виде бесплатного зубопротезирования один раз в пять лет.

Помимо этого, проектом закона предлагается членам семей умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны предусмотреть дополнительную меру социальной поддержки в виде бесплатного зубопротезирования один раз в пять лет.

Также в областной думе одобрен  законопроект «О социальной поддержке неработающих пенсионеров, имеющих почетные звания Сахалинской области». Таким образом, ежемесячную материальную поддержку будут получать  неработающие пенсионеры, имеющие звания «Заслуженный работник здравоохранения», «Заслуженный педагог», «Заслуженный работник культуры», «Заслуженный работник образования», «Заслуженный работник социальной защиты населения», «Заслуженный работник физкультуры и спорта».

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:21 0
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