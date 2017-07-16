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Игнат Ильин завоевал серебряную медаль Спартакиады учащихся России

Игнат Ильин завоевал серебряную медаль Спартакиады учащихся России

В Краснодаре стартовали состязания по пулевой стрельбе

В Краснодаре стартовали состязания по пулевой стрельбе в рамках финала VIII Спартакиады учащихся России. Островной регион на этих состязаниях представляют Игнат Ильин, Анастасия Трищенко, Валерия Радыгина, Аделина Токтоназарова. Об этом сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

- Первый день принес нашей сборной серебряную медаль. Отличился Игнат Ильин, занявший второе место в стрельбе из пневматической винтовки (упражнение ВП-6).  Игнат претендует на попадание в сборную России для участия в юношеских Олимпийских играх в 2018 году, - сообщил старший тренер сборной команды Сахалинской области Геннадий Лаптев. – Кроме того, Анастасия Трищенко замкнула ТОП-10, а Валерия Радыгина заняла 27-ю строчку итогового протокола.

Впереди у спортсменов два соревновательных дня. По словам Геннадия Лаптева, он надеется, что сахалинцы сумеют повторить достижение Игната Ильина и еще раз подняться на пьедестал почета.

- Соревнования завершатся 22 июля. Затем наша команда отправится в Казань на первенство России, - добавил Геннадий Лаптев. 

Напомним, что ранее бронзовым призером Спартакиады стала Фарида Азизова (вольная борьба).

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:42 +1
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