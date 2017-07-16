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Сахалинские депутаты внесли в Госдуму проект закона, освобождающего супермаркеты от обязанности иметь сайт
Retail & Loyalty

Сахалинские депутаты внесли в Госдуму проект закона, освобождающего супермаркеты от обязанности иметь сайт

Эта норма задумывалась для федеральных сетей, и задерживает развитие попадающих под неё региональных

Дума Сахалинской области внесла в Государственную Думу проект закона, освобождающего некоторые супермаркеты от обязанности иметь свой интернет-сайт. Эта норма задумывалась для федеральных сетей, и задерживает развитие попадающих под неё региональных. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Технически инициатива заключается в поправке к закону о торговле («Об основах госрегулирования торговой деятельности в РФ» — прим. ред.). Новелла предлагает вывести региональные продуктовые магазины одного владельца из-под определения «торговая сеть». Цель законопроекта в том, чтобы освободить их от обязанности иметь сайт о себе в интернете.

«На острове Сахалин, как субъекте Федерации, отсутствуют федеральные сети супермаркетов, — отмечает инициатор. — Основной их проблемой при реализации данного закона является нехватка денег на создание интернет-сайтов и их обновление. Ценовая политика данных магазинов полностью зависит от покупательной способности населения, отрезанного от континента проливом. Требования к ним в указанной части — завышены, выполняются формально, и в итоге несут гражданам не пользу, а повышение конечной цены товара.

Если законопроект примут в предложенной редакции, то понятие «торговая сеть» ограничится определением «совокупность двух и более торговых объектов с площадью зала от 400 квадратный метров каждый, в которых продаются товары повседневного спроса преимущественно по методу самообслуживания, принадлежащих одному или нескольким хозяйствующим субъектам, входящим в одну группу лиц в соответствии с ФЗ «О защите конкуренции», или совокупность двух и более указанных торговых объектов, которые используются под единым коммерческим обозначением».

сегодня, в 10:53 +1
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Комментарии
NARBLE
Написано сегодня, в 11:22
Дааа..... Опять, что - то замутили, прикрываясь ценой товара
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+2
Sakhalinchik
Написано сегодня, в 11:46
Вот это вы поработали... Ночей не спали... Очень нужный законопроект... Теперь цены в супермаркетах сахалинских прям обваляться!!!
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+4
S.T.A.L.K.E.R.
Написано сегодня, в 12:03
И что типа цены станут ниже?Ню-ню!
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+2
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 12:19
Депутаты видимо не от большого ума это пишут, а только для поддержки определённо товарища. Сейчас расскажет как мало денег, и какой он хороший. секретуток с зала убрал бы и деньги были бы. А то охраны больше чем кассиров на кассе
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+4
S.T.A.L.K.E.R.
Написано сегодня, в 13:10
ostrovsakhalin, ...умная мысля,однако
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+1
NNS41148
Написано сегодня, в 15:16
ostrovsakhalin, и фамилия его известна,вспомните кто нам брелки-фонарики "презентовал",чтоб стать депутатом?
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0
kholmchanin
Написано сегодня, в 13:15
Главное в данном вопросе - ИНИЦИАТИВА! А чё там кроется под
тем словоблудием, кому какая выгода перепадёт...
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0
AndrewYa
Написано сегодня, в 13:15
Вот тебе бабушка и юркни в дверь - очередная проблема из пальца у этих законотворил, стоимость сайта от 40 тр в год, по мимо этого реклама магазина и его товара в интернете, сейчас народ смотрит сайт магазина, а потом идет и покупает. На Сахалине эта схема не работает надо объехать пол города, что бы найти, что тебе надо и по той цене которую ты готов заплатить за этот товар, потому как ценник не реально завышен. Закон надо придумать по ограничению стоимости за перевозки паромом, что бы не было сверх прибыли у этих ребят.
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0
Кузовков Владимир
Написано сегодня, в 13:16
Ах они бедные и несчастные, что сеть супермаркетов Первый, что Столичные. Такие бедные, что чуть ли не каждый месяц открывают новые свои супермаркеты

Странно ещё, что Карлова не подключили к отстаиванию интересов нашего самого незащищенного бизнеса
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+2
NNS41148
Написано сегодня, в 15:17
Кузовков Владимир, так он сейчас эту поправку и пробивать будет.
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0
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