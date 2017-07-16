Сахалинские депутаты внесли в Госдуму проект закона, освобождающего супермаркеты от обязанности иметь сайт

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Эта норма задумывалась для федеральных сетей, и задерживает развитие попадающих под неё региональных

Дума Сахалинской области внесла в Государственную Думу проект закона, освобождающего некоторые супермаркеты от обязанности иметь свой интернет-сайт. Эта норма задумывалась для федеральных сетей, и задерживает развитие попадающих под неё региональных. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Технически инициатива заключается в поправке к закону о торговле («Об основах госрегулирования торговой деятельности в РФ» — прим. ред.). Новелла предлагает вывести региональные продуктовые магазины одного владельца из-под определения «торговая сеть». Цель законопроекта в том, чтобы освободить их от обязанности иметь сайт о себе в интернете.

«На острове Сахалин, как субъекте Федерации, отсутствуют федеральные сети супермаркетов, — отмечает инициатор. — Основной их проблемой при реализации данного закона является нехватка денег на создание интернет-сайтов и их обновление. Ценовая политика данных магазинов полностью зависит от покупательной способности населения, отрезанного от континента проливом. Требования к ним в указанной части — завышены, выполняются формально, и в итоге несут гражданам не пользу, а повышение конечной цены товара.

Если законопроект примут в предложенной редакции, то понятие «торговая сеть» ограничится определением «совокупность двух и более торговых объектов с площадью зала от 400 квадратный метров каждый, в которых продаются товары повседневного спроса преимущественно по методу самообслуживания, принадлежащих одному или нескольким хозяйствующим субъектам, входящим в одну группу лиц в соответствии с ФЗ «О защите конкуренции», или совокупность двух и более указанных торговых объектов, которые используются под единым коммерческим обозначением».