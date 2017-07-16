Сахалинцам предлагают разработать эскиз талисманов первых Зимних международных спортивных игр «Дети Азии»

Фото Артема Удодова

Министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области объявляет о начале конкурса на разработку талисманов первых Зимних международных спортивных игр «Дети Азии», которые в 2019 году пройдут на Сахалине.

Конкурс проходит в три этапа. Первый - заявочный, проводится с 20 по 29 июля. В этот период времени принимаются заявки для участия (конкурсные работы). На втором этапе, с 30 по 31 июля, конкурсному жюри предстоит отобрать несколько работ. А победителя выберут сами сахалинцы путем голосования. Его имя станет известно 5 августа.

Конкурсные работы принимаются на электронную почту talisman.da2019@mail.ru или по адресу: Коммунистический проспект, 39В, офис 432.

Конкурсная работа должна включать три эскиза талисманов, которые содержат атрибуты зимних видов спорта: коньки, лыжи, сноуборд, а также дизайн проект, согласие на обработку персональных данных. Отметим, что работы, поступившие после заявочного этапа, а также не отвечающие требованиям положения, к участию в конкурсе не допускаются. Присланные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.

Конкурсное жюри предъявляют следующие требования к талисманам: он должен отражать специфику региона, быть понятным и легко запоминающимся и содержать брендовые цвета. Еще одним важным моментом, на который должны обратить внимание участники – талисман в дальнейшем должен быть использован в качестве костюма в натуральную величину.

- В дальнейшем наши герои-талисманы будут анимированными, каждый герой будет присутствовать на соревнованиях. Поддерживать участников и болельщиков. Например, у летних игр талисманом является мамонтенок. Талисманы станут постоянными символами «Детей Азии» на долгие годы, - отмечают в министерстве спорта и молодежной политик Сахалинской области.

Жюри конкурса будет оценивать каждый дизайн-проект по 10-ти балльной системе. Учитываться будут новизна, оригинальность, уникальность, качество исполнения, цветовое, визуальное решение. Победитель конкурса получит сезонный ски-пасс от спортивно-туристического комплекса «Горный воздух».

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области