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Сахалинцам предлагают разработать эскиз талисманов первых Зимних международных спортивных игр «Дети Азии»
Фото Артема Удодова

Сахалинцам предлагают разработать эскиз талисманов первых Зимних международных спортивных игр «Дети Азии»

Победитель получит сезонный ски-пасс от «Горного воздуха»

Министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области объявляет о начале конкурса на разработку талисманов первых  Зимних международных спортивных игр «Дети Азии», которые в 2019 году пройдут на Сахалине.

Конкурс проходит в три этапа. Первый - заявочный, проводится с 20 по 29 июля. В этот период времени принимаются заявки для участия (конкурсные работы). На втором этапе, с 30 по 31 июля, конкурсному жюри предстоит отобрать несколько работ. А победителя выберут сами сахалинцы путем голосования. Его имя  станет известно 5 августа.

Конкурсные работы принимаются на электронную почту talisman.da2019@mail.ru или по адресу: Коммунистический проспект, 39В, офис 432.

Конкурсная работа должна включать три эскиза талисманов, которые содержат атрибуты зимних видов спорта: коньки, лыжи, сноуборд, а также дизайн проект, согласие на обработку персональных данных. Отметим, что работы, поступившие после заявочного этапа, а также не отвечающие требованиям положения, к участию в конкурсе не допускаются. Присланные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.

Конкурсное жюри предъявляют следующие требования к талисманам: он должен отражать специфику региона, быть понятным и легко запоминающимся и содержать брендовые цвета. Еще одним важным моментом, на который должны обратить внимание участники – талисман в дальнейшем должен быть использован в качестве костюма в натуральную величину.

- В дальнейшем наши герои-талисманы будут анимированными, каждый герой будет присутствовать на соревнованиях. Поддерживать участников и болельщиков. Например, у летних игр талисманом является мамонтенок. Талисманы станут постоянными символами «Детей Азии» на долгие годы, - отмечают в министерстве спорта и молодежной политик Сахалинской области.

Жюри конкурса будет оценивать каждый дизайн-проект по 10-ти балльной системе. Учитываться будут новизна, оригинальность, уникальность, качество исполнения, цветовое, визуальное решение.  Победитель конкурса получит сезонный ски-пасс от спортивно-туристического комплекса «Горный воздух».

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:37 +2
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