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Получатели «дальневосточных гектаров» на Сахалине создают новый населенный пункт. Как идет процесс создания нового населенного пункта на «дальневосточных гектарах» в Сахалинской области, рассказали представители инициативной группы граждан.

Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, скопление земельных участков, взятых по программе «дальневосточный гектар», образовалось недалеко от поселка Сокол в Долинском районе неслучайно – территория на границе двух крупных городских округов, недалеко от областного центра и морского побережья привлекает не только местных, но и жителей других российских регионов. По словам председателя комитета по управлению муниципальной собственностью Долинского городского округа Екатерины Попковой, на сегодняшний день подано 115 заявлений на более чем 150 гектаров в этом районе.

«Большая часть заявителей брала гектары для индивидуального жилищного строительства, однако в этом районе земли имеют статус сельхозназначения. Решили собраться, обсудить возможность создания нового населенного пункта, на сходе постановили – населенному пункту быть. Сейчас идет работа по его созданию, архитектура сложная, но понятная, делаем все по методичке Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, в пособии этот процесс описан пошагово», - рассказала Екатерина Попкова.

Согласно дорожной карте, в первую очередь к новому поселку подведут дороги и электричество. Сейчас на территории ведутся геологические и инженерные изыскания, разрабатывается проект планировки, добавила она.

Название новому поселку еще не придумали, рабочее - Южный Сокол. До Южно-Сахалинска всего 15 километров, именно это подкупило Дениса Крякина при выборе своего гектара. Он подыскивал земельный участок для строительства дома и личного подсобного хозяйства.

«Сахалинская область сегодня всячески поддерживает развитие сельского хозяйства различными грантами и субсидиями, и мы подумали, почему бы и не начать производить для своей семьи экологически чистые продукты. На острове много привозных продуктов питания, будем выращивать свои, домашние, вкусные овощи, мясо производить», - рассказал участник программы «дальневосточный гектар».

Вторым важным фактором при выборе участка стала природная красота этого района.

«Место здесь очень красивое, зелено, чистый воздух, лес богатый, который намерены сохранить многие будущие жители нашего поселка. Это будет самый лучший поселок на Сахалине! Я хочу построить в этом прекрасном месте дом для своей семьи и просыпаться от пения птиц, а не от городского шума. Хочется жить подальше от урбана, программа «дальневосточный гектар» - это возвращение к природе, история циклична: раньше мы стремились в города, а теперь наоборот – к своей земле», - поделился Денис Крякин.

Отметим, это второй населенный пункт, который появится на «дальневосточных гектарах» в Сахалинской области. Еще один расположится в районе реки Подорожка в Корсаковском районе, там участниками программы выбрано уже более 100 гектаров земли. Всего на сегодняшний день на «дальневосточных гектарах» создается 4 новых поселения: 2 на Сахалине и 2 в Хабаровском крае. По итогам анализа расположения «дальневосточных гектаров» на карте регионов ДФО выявлены 53 агломерации земельных участков, которые в недалеком будущем могут стать населенными пунктами.

«Нами разработана и опубликована схема расположения агломераций «дальневосточных гектаров» и инструкция по созданию новых населенных пунктов. Агентство сопровождает процесс по созданию «пилотных» поселений и оказывает гражданам необходимую информационную и методологическую поддержку. На четырех агломерациях вскоре появятся новые населенные пункты, еще 12 расширят границы существующих населенных пунктов. И это только начало», - подчеркнул генеральный директор АРЧК ДВ Валентин Тимаков

О преимуществе брать гектары сообща неоднократно заявлял Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

«Очевидно, что граждане понимают преимущества коллективного ведения хозяйства и со знанием дела подходят к вопросу освоения земельных участков. Например, коллективные заявки имеют приоритетный характер в плане обеспечения их инфраструктурой, что экономически достаточно рационально и понятно», - подчеркивал Министр.

Напомним, за время действия программы «дальневосточный гектар» с заявками на получение земли на Дальнем Востоке обратилось почти 97,5 тысяч граждан, почти 25 тысяч из них уже получили свои участки. В списке заявителей - жители практически всех российских регионов. Проект рассчитан до 2035 года, в нем примут участие несколько поколений россиян. На получение «сахалинских» гектаров подано более 11,7 тысяч заявлений, почти тысяча из них – коллективные. Более 4,1 тысячи гектаров уже отданы в пользование.