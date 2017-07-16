Сахалинка Анастасия Москалева стала бронзовым призером чемпионата Сибири и Дальнего Востока по гольфу

В Красноярске состоялся V открытый чемпионат Сибири и Дальнего Востока по гольфу «Siberian masters 2017». На поле гольф-клуба «Орлиные холмы» состязались гольфисты из Красноярского края, Иркутской, Новосибирской и Сахалинской области.

Программа турнира была рассчитана на три дня. Сначала участники определили сильнейших в командном зачете, а в заключительный день – в личном.

Первый соревновательный день был посвящен формату «Лучший мяч», где команда из двух человек играла против лучшего мяча другой команды.

Во втором день организаторы предложили гольфистам испытать свои силы в формате «Форса». В нем двое играли против двоих. Причем каждая команда использовала один мяч, совершая удары по очереди. А в третий день в личном зачете игра шла на счет ударов с учетом гандикапа.

Накал борьбы участников не смогли остудить ни холодная погода, ни дождь, ни ветер. В итоге в активе сахалинцев оказалась одна медаль. Анастасия Москалева заняла третье место в личном зачете. Кроме того, Николай Аникеенко стал лучшим в номинации «Самый дальний удар».

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.