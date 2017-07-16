Предпринимателей приглашают на конкурс по озеленению Южно-Сахалинска

Южно-сахалинские организации и предприятия приглашают принять участие в ежегодном конкурсе по благоустройству, озеленению и оформлению цветников на территории городского округа.

Как сообщает пресс-служба администрации областного центра, участниками конкурса могут стать юридические лица независимо от организационно-правовой формы (за исключением специализированных предприятий по озеленению), а также индивидуальные предприниматели. Для этого необходимо до 20 августа подать заявку в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) в департамент городского хозяйства, расположенный по адресу: ул. Пограничная, 32 (каб. 10). Форму заявки можно скачать на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/70/?newsid=9320).

При разработке проектов конкурсанты обязаны учитывать существующее архитектурно-планировочное положение территории, визуальное восприятие озелененных территорий с различных точек и принимать во внимание имеющиеся наружное освещение, благоустройство пешеходных зон, места для временной автостоянки, малые архитектурные формы, а также сохранять и развивать естественный природный ландшафт озелененной территории.

Руководствуясь основными критериями (санитарное содержание территории, озеленение, разбивка цветников, установка вазонов, оригинальность оформления и цветовое решение композиции, разнообразие ассортимента цветов и декоративных растений), конкурсная комиссия будет оценивать участников по 5-балльной системе в трех группах (бюджетные организации, организации торгового и банковского обслуживания, иные предприятия и организации).

Победителей конкурса по благоустройству объявят в сентябре. Ими станут предприятия и организации, набравшие наибольшее количество баллов.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 300-464 (доб. 2).