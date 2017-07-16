В Большой Елани рано утром сгорела «Газель»
Шум пожара разбудил жителей
Сегодня ночью в Южно-Сахалинске в районе Большой Елани сгорел автомобиль. По словам очевидцев, на то, чтобы «Газель» выгорела дотла, хватило 10 минут. Один из свидетелей прислал видео в редакцию ASTV.RU.
Пожар случился в районе общежития по Ленина, 482. Рано утром, перед рассветом, жителей разбудил шум от мощного пламени огня. Наутро, когда рассвело, они увидели только обугленный остов машины.
По имеющимся сведениям, машина принадлежала одному из жителей двора. При пожаре никто не пострадал.
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