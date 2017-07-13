«Элвари-Сахалин» начнет свое выступление в высшей лиге «Б» гостевыми матчами в Белгороде и Воронеже

Игры предварительного этапа пройдут с 20 сентября по 4 марта по туровой системе

Всероссийская федерация волейбола опубликовала Положение о чемпионате России 2018 года по волейболу среди мужских команд. В документе описаны все нюансы проведения чемпионата Суперлиги, молодежной Суперлиги, высшей лиги «А» и «Б».

В сезоне 2017 – 2018 года в высшей лиге «Б», где выступает «Элвари-Сахалин», заявлены 17 команд. Схема проведения чемпионата – двухступенчатая. Сначала – предварительный этап, затем – финальный. На предварительном этапе команды разделены на две подгруппы – «Запад» и «Восток».

«Элвари-Сахалин», как и в предыдущем сезоне, будет выступать в зоне «Запад». Его соперники – ВК «Воронеж», «Подмосковье» (Одинцово), ВК «Владимир», «Технолог-Белогорье» (Белгород), «Автомобилист» (Санкт-Петербург), «Динамо-МГТУ» (Майкоп), «Ростов-Волей» (Ростов-на-Дону), «Ока» (Калуга), «Динамо» (Краснодар).

По сравнению с сезоном 2016 – 2017 года, количество команд увеличилось. Все прошлогодние участники остались в строю. К ним добавились ВК «Воронеж» (выбыл из высшей лиги «А») и «Динамо» из Краснодара (клуб снялся с чемпионата Суперлиги, сменив вектор развития).

Игры предварительного этапа пройдут с 20 сентября по 4 марта по туровой системе. «Элвари-Сахалин» начнет турнир гостевыми матчами в Белгороде (21 и 22 сентября) и Воронеже (24 и 25 сентября).

В Южно-Сахалинске болельщики смогут увидеть островную команду в первом месяце зимы. 6 и 7 декабря «Элвари-Сахалин» сыграет на своей площадке с «Технологом-Белогорьем», 9 и 10 декабря – с ВК «Воронеж», 12 и 13 декабря – с «Подмосковьем», 15 и 16 декабря – с «Окой». Эти игры пройдут в спортивном комплексе ВЦ «Сахалин».

По итогам предварительного этапа определятся участники трех финалов.

В финале за 1-6 места играют:

- 4 команды, занявшие 1-4 места в зоне «Запад»;

- 2 команды, занявшие 1-2 места в зоне «Восток».

В финале за 7-12 места играют:

- 4 команды, занявшие 5-7 места в зоне «Запад»;

- 2 команды, занявшие 3-5 места в зоне «Восток.

В финале за 13-17 места играют:

- 3 команды, занявшие 8-10 места в зоне «Запад»;

- 2 команды, занявшие 6-7 места в зоне «Восток». Финал за 1 – 6 место пройдет в два круга, два остальных – в один (все турниры без учета очков, набранных на предварительном этапе).

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.