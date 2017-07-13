Для сахалинских инвалидов закупят многофункциональные противопролежневые кровати

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Для сахалинских инвалидов закупят современные многофункциональные противопролежневые кровати. Планируется, что оборудование, которое будет приобретено по итогам аукциона, поступит в островной регион в сентябре. 10 новых многофункциональных кроватей через пункты проката технических средств реабилитации «Центр социального обслуживания населения Сахалинской области» будут бесплатно предоставлены в пользование людям с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-секретарь губернатора островного региона.

- Эта закупка позволит ликвидировать имеющийся в регионе дефицит оборудования такого рода, - сообщила Марина Ташматова, заместитель министра социальной защиты Сахалинской области. – Сегодня в наших пунктах проката имеется 17 многофункциональных кроватей. 16 из них мы выдали получателям социальных услуг. Еще одна кровать находится в Томари, где в ближайшее время будет передана в пользование. Конечно, этого недостаточно, чтобы закрыть все имеющиеся потребности.

Напомним, в 2015 году в Сахалинской области началась работа по созданию системы предоставления во временное пользование гражданам технических средств реабилитации. Вскоре в 14 из 18 муниципальных образований региона появились бесплатные пункты проката. В их фондах - кресла-коляски, трости, ходунки взрослые и детские, различные костыли, многофункциональные кровати, противопролежневые матрацы, столики прикроватные и прочее. За время реализации проекта заключено около 900 договоров, выдано более 1000 единиц оборудования. На финансирование пунктов проката из бюджета Сахалинской области выделено более трех миллионов рублей.