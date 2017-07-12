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В областном центре прошла массовая спортивная акция

В областном центре прошла массовая спортивная акция

Она получила название «А у нас во дворе»

На стадионе школы № 3 Южно-Сахалинска в рамках всероссийского конкурса городов России, который в этом году проходит под девизом «Семья и город – растем вместе», состоялась акция «А у нас во дворе».

По сообщению городского управления по физической культуре и спорту, перед началом соревнований ребятам было предложено принять участие в массовой разминке. Разделившись на команды, представляющие свои учебные заведения, мальчишки и девчонки приняли участие в спортивных соревнованиях «Веселые старты», где ребята соревновались в увлекательных эстафетах и несложных испытаниях на скорость, силу и ловкость.

По завершению спортивной части специалистами детских клубов «Альтаир» и «Дружба» были организованы мастер-классы по твистингу и бумагопластике, на котором ребята совместно с преподавателями научились создавать из воздушных шаров и бумаги красивые фигуры цветов и животных.

Особым вниманием подростков была удостоена площадка, на которой участники проектов «Сахалинский воркаут» и «Спорт против подворотни» выступили с показательными номерами на турниках и брусьях.    Помимо этого любой желающий мог выполнить нормативы всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне», участвуя в забеге на 100 метров, качании пресса, прыжках в длину, отжиманиях и подтягивании на перекладине.

Всероссийский конкурс городов России проводится уже в восьмой раз. Его цель – укрепление семейных ценностей, поддержка семей с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, профилактика детского неблагополучия и повышение ответственности родителей за воспитание детей, формирование среды, дружественной детям.

В декабре прошлого года по итогам всероссийского конкурса городов России «Город детей – город семей» Невельск и Южно-Сахалинск на церемонии награждения в Совете Федерации РФ были отмечены специальными дипломами.

Галерея
В южно-сахалинской школе прошла массовая спортивная акция, Фото: 1
В южно-сахалинской школе прошла массовая спортивная акция, Фото: 2
В южно-сахалинской школе прошла массовая спортивная акция, Фото: 3
В южно-сахалинской школе прошла массовая спортивная акция, Фото: 4
В южно-сахалинской школе прошла массовая спортивная акция, Фото: 5
В южно-сахалинской школе прошла массовая спортивная акция, Фото: 6
В южно-сахалинской школе прошла массовая спортивная акция, Фото: 7
В южно-сахалинской школе прошла массовая спортивная акция, Фото: 8
В южно-сахалинской школе прошла массовая спортивная акция, Фото: 9
В южно-сахалинской школе прошла массовая спортивная акция, Фото: 10
В южно-сахалинской школе прошла массовая спортивная акция, Фото: 11
В южно-сахалинской школе прошла массовая спортивная акция, Фото: 12
В южно-сахалинской школе прошла массовая спортивная акция, Фото: 13
В южно-сахалинской школе прошла массовая спортивная акция, Фото: 14
В южно-сахалинской школе прошла массовая спортивная акция, Фото: 15
В южно-сахалинской школе прошла массовая спортивная акция, Фото: 16
В южно-сахалинской школе прошла массовая спортивная акция, Фото: 17
В южно-сахалинской школе прошла массовая спортивная акция, Фото: 18
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В южно-сахалинской школе прошла массовая спортивная акция
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:00 0
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