На юге Сахалина вдвое подорожал строительный песок

Фото: пгс-песок.рф

Жители Сахалинской области жалуются, что в регионе резко подорожал строительный песок. По словам обратившегося в редакцию astv.ru читателя, с начала года его стоимость выросла вдвое. Поставщики объясняют это тем, что изменилась технология добычи.

С начала 2017 года отпускная оптовая цена 1 кубометра строительного песка, который добывается на Охотском карьере, повысилась вдвое. С 450 рублей за «куб» природного строительного материала в начале года прайс вырос до 600. Второе повышение его стоимости произошло около месяца назад и составило 900 рублей за оптовый кубометр сырья. Таким образом, розничное предложение подорожало до 1000-1200 рублей за кубометр.

Предприниматель Алексей, занимающийся различными видами строительства в Южно-Сахалинске и прилегающих районах, рассказал, что закупает песок для производственных нужд у одного и того же мелкооптового продавца. Тот в текущем году уже дважды сильно поднимал цены на свой товар.

«Это песок из космоса, что ли? Я вынужден вписывать удорожание материалов в конечную стоимость строения. Люди стали чаще отказываться от согласованных заказов. Мы теряем деньги», – негодует Алексей.

Мелкооптовые поставщики, также делающие свою надбавку на товар для продажи в розницу, объясняют рост цен новыми условиями добычи и выработкой старого участка карьера.

Игорь, предприниматель покрупнее, оказывающий услуги доставки и продажи строительного песка таким клиентам, как Алексей, говорит, что оказался в такой же ситуации. «Карьер закупил новую технику, переехали на другой участок подальше. Все это сказывается на конечной цене. Что-то у добытчиков там сильно поменялось», – рассказал Игорь.

В свою очередь, директор естественной монополии по добыче песка на юге острова – ООО «Карьер Охотский» – в беседе с корреспондентом astv.ru постарался объяснить причины роста цен на строительный материал и объяснил, что не может работать в убыток.

Руководитель карьера Владислав Баев рассказывает, что на острове неизбежно наступает новая эпоха добычи природного песка. Главным следствием и стало удорожание и сложность процесса его добычи.

– На самом деле причины роста цен довольно просты. Дело в том, что не обводненный песок в карьере стремительно заканчивается. Его уже невозможно добывать так просто и дешево, как раньше. Участки вырабатываются. Мы закупили и привезли с материка дорогую специализированную технику – так называемый земснаряд. Это машина для добычи и отработки обводненного песка. Только его стоимость составляет порядка 15 миллионов рублей. Остров использовал не обводненные запасы песка больше 50 лет, это не может длиться бесконечно. Теперь мы должны осваивать новые способы добычи, более затратные. Помимо закупки земснаряда и его комплектующих, доставки его сюда, мы платим колоссальные деньги за электроэнергию, которую он потребляет. Ему необходима мощность не меньше 400 киловатт. Представьте, сколько он съедает электричества, тарифы на которое в нашем регионе очень высокие. Хорошо еще, что нам удалось договориться с руководством «Сахалинэнерго» и оно пошло нам навстречу. До этого случая я вообще не верил, что высокие чиновники способны на такие волевые решения. В противном случае одно только подключение к сетям этого прожорливого аппарата стоило бы нам 130-150 миллионов рублей. Но нам удалось договориться, нас услышали, – сообщил Баев.

Представители компании прогнозируют, что в ближайшие год-полтора песок точно не станет дешевле.

– Если результаты геологоразведки покажут, что дальнейшей разработкой мы не нанесем ущерба окружающей среде, можно будет обеспечить остров песком с Охотского карьера еще, может, лет на 40. Могу сказать, что в ближайшие год-полтора цена за кубометр песка ниже 900 рублей точно не упадет. Наши экономисты насчитали еще на 20 рублей больше, но мы решили пока держать планку в девятьсот, – сообщил Владислав Баев.