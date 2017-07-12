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Команда из Южно-Сахалинска выиграла областной турнир Всероссийского проекта «Кожаный мяч»

Команда из Южно-Сахалинска выиграла областной турнир Всероссийского проекта «Кожаный мяч»

На стадионе «Спартак» состязались девять команд

В Южно-Сахалинске завершился областной этап Всероссийского проекта «Кожаный мяч» среди юношей 2004 – 2005 г.р. На стадионе «Спартак» состязались девять команд, которые наряду с медалями оспаривали единственную путевку на дальневосточные состязания.

По словам организаторов, они решили определить победителя по круговой системе, чтобы мальчишки могли сыграть как можно больше матчей. Таким образом, каждая из команд испытала свои силы в восьми играх.

Турнир получился довольно ровным по составу. Никому из участников не удалось избежать поражений, и в то же время никто не остался без набранных очков. А призеры в играх с остальным участниками два раза потерпели фиаско и дважды сыграли вничью.

В итоге первое место заняла команда средней школы № 8 (Южно-Сахалинск). Футболисты из островной столицы набрали 21 очко (6 побед, ничья и поражение). Они всего лишь на одно очко опередили ребят из Долинска, занявших второе место (6 побед и 2 поражения). К слову, представители Долинска стали самыми результативными на этом турнире (23 забитых мяча). Тройку призеров замкнула команда из Невельска (16 очков: 5 побед, ничья, 2 поражения).

На последующих местах: Поронайск, Покровка, Корсаков, Холмск, Ноглики и Углегорск.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

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Областной турнир Всероссийского проекта «Кожаный мяч», Фото: 2
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Областной турнир Всероссийского проекта «Кожаный мяч»
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:00 +1
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