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Профсоюзному движению Сахалинской области исполнилось 92 года

Профсоюзному движению Сахалинской области исполнилось 92 года

Сегодня более 27 тысяч человек являются членами этих организаций

18 июля – День образования профсоюзного движения в Сахалинской области. В этот день членов профессиональных союзов региона поздравили с праздником и вручили отличившимся активистам нагрудные знаки за заслуги перед профдвижением, сообщает пресс-служба профсоюзов.

- Сегодня, празднуя 92-летие образования профсоюзного движения Сахалинской области, мы желаем всем вам успехов, скорейшего совместного преодоления трудностей, крепкого здоровья, благополучия, мира и уверенности в завтрашнем дне – отметил в своем выступлении председатель областного союза организаций профсоюзов Анатолий Крутченко.

 Развитие системы социального партнерства – как на уровне региона в целом, так и на уровне отдельных муниципальных образований - Анатолий Крутченко назвал приоритетной задачей профсоюзной стороны на ближайшее время. Только конструктивный диалог с работодателями и властью, по мнению профсоюзов, является главным инструментом в решении проблем и в предотвращении трудовых конфликтов, должен способствовать росту заработной платы работников, обеспечению безопасных и комфортных условий труда.

 Ключевое внимание уделялось и продолжит уделяться правовой защите членов профсоюза, охране труда – для этого будет совершенствоваться взаимодействие с надзорными органами. Участники заседания сошлись во мнении, что особые усилия профсоюзам необходимо направить на работу с молодежью – в связи с этим уже в 2018 году в Сахалинской области запланировано проведение первого за последние годы областного молодежного профсоюзного форума.

 На сегодняшний день, объединяя 16 областных отраслевых профсоюзов, около 500 первичных профсоюзных организаций и более 27 тыс. членов профессиональных союзов, Сахалинский областной союз организаций профсоюзов является крупнейшей общественной организацией Сахалинской области и входит в состав Федерации независимых профсоюзов России.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 09:57 +1
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Комментарии
NARBLE
Написано вчера, в 10:41
Жгенти Наталья Михайловна работает в приёмной Холмского отделения ЕР.....
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NARBLE
Написано вчера, в 10:55
Там, где действительно в рабочих коллективах нужны профсоюэы, их нет, так как работодатели говорят, что мол. не хватало им того, чтоб в их дела рабочий профсоюз нос совал
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0
HARON
Написано вчера, в 10:56
Всего лишь 27 000 на весь Сахалин и повод вспомнить "умирающую" организацию
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0
Korennoy
Написано вчера, в 12:24
В большинстве своём они " карманные", во всяком случае за мой трудовой стаж, были только такие. Конфетки детям к новому году, открытку с шоколадкой на др.
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