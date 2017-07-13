Профсоюзному движению Сахалинской области исполнилось 92 года

Сегодня более 27 тысяч человек являются членами этих организаций

18 июля – День образования профсоюзного движения в Сахалинской области. В этот день членов профессиональных союзов региона поздравили с праздником и вручили отличившимся активистам нагрудные знаки за заслуги перед профдвижением, сообщает пресс-служба профсоюзов.

- Сегодня, празднуя 92-летие образования профсоюзного движения Сахалинской области, мы желаем всем вам успехов, скорейшего совместного преодоления трудностей, крепкого здоровья, благополучия, мира и уверенности в завтрашнем дне – отметил в своем выступлении председатель областного союза организаций профсоюзов Анатолий Крутченко.

Развитие системы социального партнерства – как на уровне региона в целом, так и на уровне отдельных муниципальных образований - Анатолий Крутченко назвал приоритетной задачей профсоюзной стороны на ближайшее время. Только конструктивный диалог с работодателями и властью, по мнению профсоюзов, является главным инструментом в решении проблем и в предотвращении трудовых конфликтов, должен способствовать росту заработной платы работников, обеспечению безопасных и комфортных условий труда.

Ключевое внимание уделялось и продолжит уделяться правовой защите членов профсоюза, охране труда – для этого будет совершенствоваться взаимодействие с надзорными органами. Участники заседания сошлись во мнении, что особые усилия профсоюзам необходимо направить на работу с молодежью – в связи с этим уже в 2018 году в Сахалинской области запланировано проведение первого за последние годы областного молодежного профсоюзного форума.

На сегодняшний день, объединяя 16 областных отраслевых профсоюзов, около 500 первичных профсоюзных организаций и более 27 тыс. членов профессиональных союзов, Сахалинский областной союз организаций профсоюзов является крупнейшей общественной организацией Сахалинской области и входит в состав Федерации независимых профсоюзов России.