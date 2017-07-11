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Южносахалинец стал вторым призером шахматного фестиваля во Владивостоке
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Южносахалинец стал вторым призером шахматного фестиваля во Владивостоке

Островной регион представлял Георгий Егоров

Во Владивостоке завершился традиционный XIII открытый шахматный фестиваль «Город у моря – 2017». В его программу были включены турниры по японским шахматам Сёги, быстрым шахматам, а также блицтурнир. Призовой фонд фестиваля – 200 000 рублей, а его участниками стали шахматисты из Камчатского, Приморского, Хабаровского края, Сахалинской области, Москвы и США.

Островной регион представлял Георгий Егоров. Шахматист из Южно-Сахалинска принял участие в турнире по быстрым шахматам в возрастной группе до 15 лет. Здесь одиннадцать человек из Москвы, Приморья и Южно-Сахалинска сыграли по круговой системе.

100-процентного результата добился Николай Белков из Владивостока. Выиграв все десять партий, он уверенно занял первое место. Вторым финишировал Георгий Егоров, набравший восемь очков. Сахалинец проиграл партию победителю турнира, а также Полине Немых из Приморья.

Третье место с семью очками разделили Егор Буюкли (Москва) и Даниил Мосачев (Камчатка).

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:49 +1
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Комментарии
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Написано сегодня, в 13:59
Поздравляю всех, получивших призовые места!!!


Отдельное поздравление южносахалинцу, ставшему вторым призером шахматного фестиваля во Владивостоке!!!
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